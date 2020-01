Reacția Bisericii privind noile cărți de identitate: „Sunt temeri excesive și nejustificate”

De anul viitor, vom avea buletine noi. România trebuie să se alinieze standardelor europene și să modifice formatul actualelor cărți de identitate.

Noile acte vor fi mai mici și mai sigure, spun oficialii. În plus, cartea de identitate va fi obligatorie de la 12 ani și nu de la 14, cum este în prezent.

Noua carte de identitate care va fi introdusă din 2021 are dimensiunea unui permis de conducere sau a unui card bancar și respectă astfel standardele impuse de Uniunea Europeană. În plus, este la fel de sigură ca actele de identitate din celelalte țări ale Uniunii. Documentul va avea inserat un cip electronic pe care vor fi stocate toate informațiile personale. Și în plus, va conține imaginea foto a persoanei, imaginea a două amprente și un certificat de autentificare digitală.

Noile documente vor avea elemente de securitate suplimentare, iar unele vor putea fi citite doar cu aparatură specială.

La solicitarea RFI, Biserica Ortodoxă a transmis un punct de vedere, în care spune că „problema cărții de identitate nu este una de natură teologică, ci administrativă.”

Reacția integrală a BOR:

”Anumite reacții negative motivate religios referitoare la noile cărți de identitate anunțate de MAI sunt provocate probabil de neînțelegerea deplină a conținutului acestui proiect (explicat de autorități), dar și de temeri excesive și nejustificate din punct de vedere teologic.

Problema cărții de identitate nu este una de natură teologică, ci administrativă. Este vorba despre „identitatea" noastră de tip cetățenesc, nu despre identitatea noastră adâncă, spirituală, religioasă. Așa cum au anunțat autoritățile, „se va crea și posibilittea de a avea o carte de identitate simplă pentru cetățenii care nu vor carte de identitate cu cip”.

Există, așadar, posibilitatea de a nu opta pentru eliberarea unui asemenea document electronic. Păstrarea acestei opțiuni este foarte importantă și coincide cu respectul față de sensibilitățile religioase ale unor cetățeni.

Hotărârea nr. 638/2009 a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române referitoare la pașapoartele biometrice, care au suscitat discuții similare în anul 2009, rămâne un reper actual de discernământ și luciditate pentru toți cetățenii creștinii ortodocși:

Sfântul Sinod îndeamnă clerul, monahii și credincioșii să rămână statornici în credința în Mântuitorul Iisus Hristos, Biruitorul iadului și al morții, să sporească în rugăciune și fapte bune, viețuind creștinește în familie, mănăstire și societate, fără a răspândi panică și îngrijorare prin preocupare excesivă pentru lucruri trecătoare.”