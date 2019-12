Reacția ambasadei Chinei la declarațiile proaspătului ambasador american la București: "Ne opunem ferm"

Ambasada Chinei a reacţionat, marţi, după ce ambasadorul Statelor Unite la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a afirmat, într-un discurs la Timişoara, că ”este straniu să avem discuţii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunişti”, scrie news.ro.

”Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineză 5G fără temei şi ne opunem ferm acestui lucru”, a transmis Ambasada, precizând că SUA ”şi-a dat toată osteneala să exagereze problemele de securitate ale tehnologiei chineze 5G”.

”Ambasadorul SUA a ponegrit tehnologia chineză 5G fără temei şi ne opunem ferm acestui lucru. De mult timp SUA şi-a dat toată osteneala să exagereze problemele de securitate ale tehnologiei chineze 5G, dar până în prezent, SUA n-a putut furniza nici o dovadă despre acest aşa-numit «risc de securitate». Abuzul puterii de stat şi oprimarea întreprinderilor din alte ţări prin intermediul mijloacelor politice sunt ruşinoase şi nu se potrivesc cu statutul de mare putere al SUA”, a transmis Ambasada Chinei la Bucureşti, marţi, printr-un comunicat de presă.

Sursa citată precizează că, după ani de revizuire, guvernul britanic, Oficiul Federal de Securitate IT (BSI) din Germania şi Comisia Europeană ”nu au depistat nicio «uşă din dos» evidentă în compania Huawei”.

”Pe când, lacune de securitate au fost depistate în mai multe companii tehnologice americane, fiind dezvăluite multe cazuri de «uşă din dos». Huawei şi-a exprimat disponibilitatea de a semna un acord fără „uşă din dos” şi de a fi supus testelor şi supravegherilor terţe. SUA poate să-şi asume acelaşi angajament? Huawei a investit şi a operat în România de mulţi ani şi nu a provocat niciodată pericole pentru securitatea cibernetică. Huawei a participat activ la construcţia reţelei de comunicaţii a României, a creat mii de locuri de muncă şi a adus contribuţii importante la veniturile fiscale, dezvoltarea economiei digitale şi a progresului social din România. Cooperarea pragmatică dintre China şi România a adus cele două părţi într-o comunitate strânsă de interese”, a mai transmis Ambasada Chinei.

Rivit comunicatului, Guvernul Chinei încurajează întotdeauna întreprinderile chineze să desfăşoare cooperarea economică şi comercială în diferite domenii, inclusiv telecomunicaţii şi energie, pe baza respectării normelor internaţionale şi a legilor ţării respective.

”Guvernul Chinei nu sprijină nicio întreprindere să se angajeze în nicio activitate care dăunează intereselor legitime de securitate ale altor ţări. Suntem dispuşi să colaborăm cu comunitatea internaţională pentru a aborda ameninţările cibersecurităţii prin dialog şi cooperare pe baza respectului reciproc, egalităţii şi beneficiilor reciproce. Ghidată de principiul consultării, cooperării şi beneficiilor pentru toţi, China va continua să împărtăşească oportunităţile majore aduse de noua rundă de revoluţie tehnologică cu alte ţări, să intensifice schimburile şi cooperările în domeniile ştiinţifice şi tehnologice, inclusiv tehnologia 5G şi să contribuie mai mult la bunăstarea întregii omeniri. Sfătuim SUA să abandoneze mentalitatea învechită de război rece şi jocul de sumă zero şi să se abţină de a căuta şi a face duşmani peste tot. SUA a oprimat şi a sugrumat în mod necontenit anumite companii chineze. Un astfel de comportament dur de intimidare a întâlnit o fermă opoziţie din partea Chinei şi a altor ţări pentru susţinerea justiţiei. Ca ambasador al unei ţări, ar trebui să facă mai multe lucruri pentru întărirea prieteniei şi a înţelegerii reciproce dintre ţări, nu invers”, sre mai arată în documentul citat.

Ambasada Chinei afirmă că ”ţările relevante vor face o judecată independentă pe baza intereselor lor pe termen lung şi vor respecta principiul justiţiei, corectitudinii şi nediscriminării”.

”Suntem siguri că ele sunt suficient de înţelepte să evite «capcana de securitate» pregătită de SUA”, se arată în încheierea comunicatului.

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, a participat, vineri, la Timişoara, la ceremonia de dezvelire a plăcii din bronz pe care preşedintele Statelor Unite ale Americii Donald Trump o dăruieşte oraşului în semn de omagiu adus eroilor care s-au jertfit pentru libertate, la 30 de ani de la Revoluţie.

"E fantastic. România a făcut lucruri pe care nu puteam să mi le imaginez. Din păcate,sunt multe alte lucruri de făcut. Sunt o mulţime de influenţe maligne din păcate, care vin de la vecinii din nord, din păcate sunt influenţe de la chinezii comunişti. Şi acum, la 30 de ani de când au căzut comuniştii, este straniu să avem discuţii de chestiuni ca 5G cu chinezii comunişti. Îmi pare rău că se întâmplă aşa ceva. Trebuie să mergem înainte şi trebuie tot timpul să ţinem minte cum s-a câştigat. Se fac paşi importanţi în fiecare zi. Am avut săptămâna asta discuţii cu preşedintele Iohannis, cu primul ministru Orban şi au idei să meargă înainte şi să facă multe avansuri împotriva corupţiei pentru ca România să poată să avanseze pe toate fronturile, economic, militar, industrial. E singurul fel de a merge înainte. Am urmărit cu multă atenţie şi ce îmi aduc aminte cel mai mult e că lucrurile acestea au început în Germania şi în alte ţări şi nu pot spune ce bucuros am fost când am văzut că începe şi în România. România a fost ultima şi, din păcate, România nu este complet eliberată. Sper că ce a început acum 30 de ani să se completeze în viitorul apropiat”, a precizat Zuckerman.