Răspunsul CNAIR pentru turiștii românii care au stat la cozi kilometrice, la vama Giurgiu

Românii care s-au întors din Grecia ori au fost în vacanţă pe litoralul bulgăresc au stat, joi, la cozi de 3 ore ca să treacă granița pe Podul Prieteniei, de la Giurgiu.

Coloanele de mașini s-au întins pe mulţi kilometri, pentru că, în plin sezon estival, se fac lucrări de asfaltare pe pod. Autoritățile spun că este vorba de remedieri la lucrările de acum doi ani.

În plus, anunță o nouă rundă de asfaltări de luni până marţi dimineaţă, când traficul va fi îngreunat din nou.

Final de concediu neplăcut pentru turiştii români care au vrut să revină în ţara pe Podul Prieteniei. Timp de 10 ore, traficul a fost restricţionat pe o bandă, pentru că s-a asfaltat cealaltă banda, pe sensul de mers Giurgiu-Ruse. Cozile de maşini s-au întins pe kilometri.

Cătălin Mărăşescu, turist: "Veneam din Bulgaria, de la Sunny Beach, 340 de km i-am făcut în 8 ore jumătate. Am stat 3 ore în plus la vamă, la o vamă la care mai mult de 20-30 de minute n-am stat niciodată, şi am fost de multe ori Partea aceea care dă spre România era sufocată, nu se mai putea circula deloc, erau 15-20 km de coadă, care pur şi simplu stătea".

Autoritățile din România spun că acum se fac remedieri la lucrările de reabilitare a podului, care au fost terminate în 2016. Contractul cu firma care a făcut lucrările se încheie în septembrie, şi reparaţiile trebuie terminate până atunci.

Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: "Trebuie să înţelegem toţi un singur lucru, sezonul estival se suprapune cu sezonul de construcţii. Avem de ales. Ori nu mai lucram deloc şi atunci s-ar putea să avem probleme toţi, ori avem puţină răbdare şi ne programam în aşa fel deplasarea astfel încât şi noi, cei care întreţinem aceste drumuri să putem să ne facem treaba".

Reprezentanţii CNAIR anunţă şi o a doua rundă de asfaltări, de luni după-amiaza până marţi dimineaţa.

Alin Şerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR: "A doua tranșă de lucrări va începe luni şi va dura tot aşa, 10 ore, pe sensul de mers Bulgaria-Romania".

Podul Prieteniei dintre România şi Bulgaria are 2,8 kilometri lungime, şi luna trecută s-au împlinit 65 de ani de la inaugurarea să.

