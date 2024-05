Rapperul Rylo Huncho, în vârstă de 17 ani, s-a împușcat singur și a murit în timp ce filma un clip pentru Instagram

Rylo Huncho a publicat un ”story” pe Instagram în care apare cu un pistol, fluturând țeava, apoi îndreaptă arma spre cap, spunând ”f*** y'all n****s” și apasă pe trăgaci.

Potrivit Daily Mail, după acest moment, el dispare imediat din câmpul vizual al camerei de filmat, iar telefonul cade pe podea, în urma exploziei.

Poliția din Suffolk, Virginia, nu a dat numele său publicității, dar a confirmat că un tânăr de 17 ani a murit din cauza unei ”răni de armă, autoprovocate accidental” la cap.

Daily Mail/Instagram

Numele complet al adolescentului este Raleigh Freeman III, potrivit publicației The Direct. Se pare că a fost dus la un spital local, unde în cele din urmă a fost declarat mort.

Un membru al familiei a deschis o pagină Gofundme, în încercarea de a strânge 15.000 de dolari, pentru a ușura costurile care vor urma.

”Mătușa mea și-a pierdut recent fiul în vârstă de 17 ani, în urma unei răni de armă autoprovocate la cap”, au scris Monica Savage și Diane Bryant.

”Era singurul ei fiu! Era un părinte singur, dar a avut grijă de fiul ei cât de bine a putut”.

Ele au adăugat că încă 'încearcă să își dea seama de ce' băiatul a făcut asta.

Un prieten, care spune că băiatul se numea Railey, a părut să confirme moartea acestuia pe Facebook.

'Și să primesc un mesaj în care mi se spune că a murit este sfâșietor și să aud lucrurile rele pe care le spuneți despre Railey este atât de greșit la toate nivelurile, vă rog ca Dumnezeu să-i dea mamei sale puterea de a face față durerii devastatoare în care se află', a scris Twin Porter.

Tânărul de 17 ani avea, luni, 20 mai, 27.000 de urmăritori pe Instagram.

În biografia sa se precizează: "Nu am fost niciodată în stare să fac asta: 'Keep hating btch um on da rise'.

Huncho are aproximativ 680 de ascultători lunari pe Spotify, cu o fotografie de profil în care apare personajul lui Mia Goth din filmul 'Pearl' ridicând un topor.

Printre melodiile sale se numără 'DOA', 'la la la la', 'Hellcats SRTs', 'Money Getta' și 'Bag Talk'.

Multe dintre versurile sale prezintă imagini sexuale și adesea violente.

În "Money Getta", el cântă: "Mă simt ca și cum aș fi acasă/ Arunc cu gloanțe fără nici un f***t trecut".

Videoclipurile sale de pe Instagram și TikTok conțin adesea multe versuri despre violență și fumatul de marijuana.

