Rapperul Nosfe, membru al trupei Șatra Benz, a murit la doar 37 de ani

Anunțul că artistul nu se mai află printre noi a fost făcut pe pagina oficială de Facebook al trupei Șatra Benz.

Cu doar câteva ore înainte să moară, NOSFE ar fi susținut alături de Șatra Benz un concert la Romaero, în cadrul evenimentului Trap Attack. Iar cu aproximativ 48 de ore înainte de anunțul trist, NOSFE, pe numele lui real Darius Crețan, a lansat melodia și videoclipul „N-am de dat”, alături de Guess Who, Aura și Prny.

Nosfe a colaborat și cu Ruby pentru piesa „Condimente”.

Cine a fost Nosfe

Nosfe a fost unul dintre cei mai cunoscuți rapperi de la noi din țară. Acesta este artist al label-ului Seek Music, activa solo, dar şi în cadrul trupei Şatra B.E.N.Z..

Se pare că primul său concert, a avut loc în orașul său natal, Galați, iar cel de-al doilea, în Brăila. Artistul Nosfe s-a făcut remarcat și prin intermediul colaborării cu artista Ruby, cu piesa „Condimente“, dar şi cu piesa „Turist“, alături de Ale Blake.

„ Eu m-am apucat de rap în 2002, am experimentat în primii trei ani foarte multe chestii, pentru că nu eram conştient de lucrurile pe care le fac. Nu aveam feedback din partea niciunui fel de public. Apoi am plecat în România, pentru că eram în Italia, şi m-am izbit de nişte realităţi ale hip-hopului, m-am schimbat şi am început să înţeleg lucruri. Atunci am început să scot ce am pe suflet, într-adevăr.”, a declarat Nosfe, în cadrul unui interviu.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 16-10-2022 17:01