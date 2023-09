Raed Arafat, după intervenţia de la Crevedia: A început să ne coste că ne asumăm

Întrebat în cât timp primeşte vestea unei tragedii care afectează un număr mare de oameni, fondatorul SMURD, Raed Arafat, a răspuns: „Foarte rapid, aproape instantaneu, poate câteva minute, pentru că depinde ce se anunţă, dar, de regulă, foarte repede”.

Şeful DSU a explicat, potrivit News.ro, că şi celelalte autorităţi, inclusiv premierul şi, în unele cazuri, preşedintele, sunt informate despre situaţiile grave, cu un număr mare de victime. Arafat a dezvăluit că inclusiv şeful statului, Klaus Iohannis, a fost anunţat despre tragedia petrecută săptămâna trecută în localitatea Crevedia din judeţul Dâmboviţa, unde mai multe explozii au avut loc în urma unui incendiu izbucnit la o staţie de gaz petrolier lichefiat.

Raed Arafat a povestit cum a reacţionat după ce a primit vestea exploziei de la Crevedia: „Când am primit vestea, eram acasă. Iniţial am aşteptat primele informaţii, am discutat şi, la un moment, am simţit că totuşi trebuie să plec acolo, având în vedere faptul că avem victime şi e un incendiu care este greu de controlat şi e o situaţie care necesită o zonă de evacuare mai mare şi cu riscurile ei. Şi atunci, fără să mă gândesc, am hotărât că mă îmbrac şi să plec acolo”.

Acesta a explicat că, în orice caz şi indiferent de loc, există proceduri în care sunt implicaţi comandantul intervenţiei sau şeful pompierilor care intervin, dar că există şi posibilitatea trimiterii unei echipe operative la locul dezastrului, în funcţie de tipul intervenţiei.

„A început să ne coste că ne asumăm. Faptul că ne asumăm o responsabilitate, faptul că eu îmi asum o responsabilitate... era foarte uşor să stau acasă şi să spun ”Nu mă obligă nimeni să mă duc acolo, pompierii se ocupă”, după care hai să vedem dacă se ocupă bine. Nu aşa se pune problema! Avem responsabilităţi, avem datorie, avem conştiinţă şi eu, din punctul meu de vedere, când ştiu că e ceva lângă mine – aşa am fost format, aşa am crescut şi când am lucrat pe ambulanţele SMURD-ului şi când am lucrat pe elicopter, care acum aud în ultima perioadă că Arafat nu a lucrat cu pacienţii, e foarte interesant ce se întâmplă în privinţa comentariilor – dar când se întâmplă aşa ceva, e normal să-ţi asumi. Eu nu ştiam că va exploda, nu ştiam cum va fi. Puteam şi eu să devin una din victime acolo, dar asta nu mă împiedică să mă duc”, mai spune Raed Arafat.

