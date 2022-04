Ce pedeapsă riscă Puya după ce a fost prins drogat pe scuter. Polițiștii i-au făcut dosar penal

Facebook / Puya

Rapperul Puya a rămas fără permis de conducere după ce poliţiştii de la Brigada Rutieră l-au prins drogat pe un scuter.

Îl opriseră în centrul capitalei pentru un control de rutină și l-au testat. Rezultatul a fost pozitiv la cocaină, așa că i-au făcut și dosar penal.

Dragoş Grădescu sau Puya - cum îl știu fanii - a fost oprit de poliţie pe bulevardul Magheru din Capitală.

Artistul venea dinspre Universitate şi mergea pe un scuter către Piaţa Romană în momentul în care a fost oprit de un echipaj de la rutieră pentru un control de rutină. Agenţii i-au cerut iniţial actele la control, însă apoi au decis să îl testeze şi cu aparatul Drug Test. Rezultatul a ieşit pozitiv pentru cocaină.

Pentru confirmare, rapper-ul a fost dus la Institutul de Medicină Legală, unde i s-au prelevat probe biologice.

Destul de cooperant, spun surse din poliţie, Dragoş Gărdescu s-a conformat şi a mers ulterior şi la Brigada Rutieră. Doar că nu a putut fi audiat pentru că s-a folosit de dreptul la tăcere.

Deocamdată are permisul reţinut pe perioada cercetărilor, de care se ocupă poliţiştii de la Brigada Rutieră şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1. Puya are dosar penal pentru că a condus sub influenţa substanţelor interzise. Dacă va fi condamnat, îi poate fi anulat permisul de conducere între şase luni şi un an şi riscă o amendă penală.

Dragoș Gărdescu are 43 de ani şi a devenit cunoscut la sfârşitul anilor '90 când a înfiinţat trupa "La Familia" alături de Tudor Sişu. Cel din urmă a fost condamnat în 2003 la trei ani de închisoare pentru trafic şi consum de droguri de mare risc.

În 2017, cei doi au lansat un manifest în care promovau valorile familiei tradiţionale şi creştinismul.

Contactat de Ştirile PROTV, Dragoş Grădescu nu a dorit să facă declaraţii.

"În cauză a fost întocmit un dosar penal în conformitate cu prevederile art. 336 alin. 1 din Codul Penal. Cercetările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Biroului Cercetări Infracţiuni Rutiere din Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, informează Brigada Rutieră.