Proteste în Ivești, unde autoritățile au anunțat prelungirea carantinei cu încă 14 zile: „Pentru unul să tragem toți?”

A fost tărăboi la Ivești, în Galați, unde autoritățile au anunțat prelungirea carantinei cu încă 14 zile.

Sătenii au ieșit în centrul localității și protestează aprins. Pentru ca situația să nu scape de sub control, mai multe echipaje de intervenție de la Inspectoratul Județean de Poliție Galați au fost trimise la fața locului.

Bărbat: „Se pune masca la gură. Dacă nu are mască, atunci să-l amendați.”

Bărbat: „Eu merg acum la Galați, îmi fac testul. Dacă am Covid, dacă nu. Și va arăt actul. Am dreptate, sau nu am? De ce să stăm și noi pedepsiți aici cu ceilalți? Pentru ce? Pentru unul să tragem toți?"

Spiritele s-au mai calmat, dar au fost momene tensionate cu puțin timp în urmă.

Aproape 100 de persoane au venit la ieșirea din cartierul care se află în carantină. Sperau să poată ieși după două săptămâni de restricții, dar au fost informate de autorități că această măsură de carantină a fost prelungită cu alte două săptămâni.

Atunci, oamenii s-au supărat și unii dintre ei au spus că li s-au terminat proviziile, că au nevoie de alimente sau au alte probleme urgente pentru care și-ar fi dorit să iasă din localitate.

Acolo au ajuns echipaje suplimentare ale Poliției și Jandarmeriei. A venit și prefectul județului Galați, dar și lideri ai romilor de la Prefectură și de la alte instituții din județ și au discutat cu ei.

În ultimele două săptămâni, problemele nu au lipsit din această zonă. Au fost deschise și trei dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor, în care sunt cercetate cinci persoane, care au încercat să iasă din cartierul aflat în carantină.

În cazul unora dintre ele, polițiștii au descoperit chiar că era vorba despre oameni care sunt infectați cu SARS-CoV-2. Figurau pe listele care se află la filtru, dar cu toate acestea au insistat să iasă și s-au ales cu dosare penale. Acum două săptămâni când a fost luată decizia instituirii carantinei, incidența era de 10,17, dar a mai scăzut între timp, ajungându-se sub opt bolnavi la mia de locuitori.

Rămâne însă o incidență a îmbolnăvirilor foarte mare, de aceea autoritățile au considerat că este mai prudent să prelungească carantina.