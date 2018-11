Protestatarul Dide, reacție revoltătoare după moartea jandarmeriței din Suceava

Facebook/ Cristian Mihai Dide

Mihai Dide, devenit cunoscut în urma protestelor din Capitală, a avut o reacție revoltătoare la știrea că o femeie jandarm din Suceava a murit în urma unui accident rutier.

Femeia a murit într-un accident rutier, fiind lovită de un șofer în timp ce traversa regulamentar. Copilul ei a suferit leziuni grave şi se află în comă la spital.

„One more down! Du-te după Giani”, a scris Dide, pe Facebook, distribuind știrea cu femeia jandarm de 40 de ani.

Postarea a stârnit revoltă inclusiv în rândul prietenilor lui.

„Nu este comentariul pe care îl așteptam. Până în final a murit un om nevinovat, o femeie care avea un copil mic, atât de jos ai ajuns?? Să îți fie rușine! Cu toata ura pe care o am față de evenimentele din 10 august, nu mă pot bucura de tragedia unui om care nu a făcut nimic”, i-a scris Mihaela.

„Pentru mine a murit un jandarm. Scuza asta că avea un copil nu mai ține... Și Stalin a avut copii, Bin Laden a avut copii, și ei tot oameni au fost. Câți oameni au omorât cei de mai sus?”, a fost răspunsul deplasat al acestuia.

După câteva ore, Dide a revenit cu un mesaj prin care încearcă să-și justifice gestul:

”Postarea cu moartea acelei femei este despre voi, nu despre mine. Este despre cei care nu sunt pe teren, sunt in tribune si țipă la jucători cum să joace, din tribune este simplu.

Am știut de la început că este o idee proastă, nu știu exact de ce am postat. Dar, cand după primele 2 minute au început să curgă comentariile am decis să văd unde duce chestia asta. A dus acolo unde mă așteptam:

-aproape 2000 de comentarii, pe 10 August am fost 130.000 in piață doar 700 au depus plângere.

-aproape 577 de reacți la o postare, doar 150 de susținători pe Patreon.

-aproape 200 de distribuiri, de obicei postările în care solicităm ajutor nu au atâtea, vezi postarea cu suflantele.”

