PRO TV a lansat campania „Arată că îți pasă, stai acasă!”

În această perioadă, cu cât te "arăți" mai puțin lumii, cu atât mai mult arăți că îți pasă. Cu cât lipsești mai mult din locurile în care obișnuiai să fii, cu atât ești mai prezent în viața celorlalți.

Cu cât stai mai mult acasă, departe de cei vulnerabili, cu atât mai mult ești alături de ei. Așa îi ajuți cel mai bine: Arată că îți pasă, stai acasă!

Campania se desfășoară deja atât online, pe toate site-urile și pe paginile rețelelor de socializare PRO TV, cât și on-air.

Vedetele PRO TV te încurajează prin propriul exemplu!

În fiecare zi, vedetele PRO TV îți vor spune de ce este recomandat să stai în casă și care poate fi programul atunci când #staiacasă! Unii pot profita de această perioadă să-și testeze creativitatea, iar alții pot citi, se pot relaxa sau își pot petrece mai mult timp cu copiii. Care sunt mesajele și planurile câtorva dintre vedetele PRO TV pentru zilele în care vor sta acasă?

• Adrian Văncică: “De data asta sunt cât se poate de serios nu pentru că-mi impun, ci pentru că mă obligă subiectul. Ca să ajutăm acest sistem sanitar și-așa fragil, trebuie să facem ceva foarte „greu”: să stăm acasă. Într-adevăr, pentru oamenii activi e greu, dar asta e soluția. Nici eu nu mai am spectacole la Teatrul Nottara, nici show-uri de stand-up comedy, am întrerupt și filmările de la Las Fierbinți. Asta e recomandarea, asta fac. Sunt mulți cărora job-ul nu le permite să facă asta, bănuiesc că știu ce-au de făcut vis-a-vis de toate normele de igienă. Dar dacă nu este obligatoriu să ieși din casă, nu te expune inutil riscurilor și nu-i expune pe alții, poate chiar fără să știi, la riscuri. Așadar, arată că-ți pasă, stai acasă!”

• Ana Morodan: “Dragii mei, trăim vremuri în care cel mai bine e să stăm în casă. Dacă locuim singuri, gândiți-vă câte lucruri putem să facem, lucruri pe care n-am avut timp până acum, din cauza nenumăratelor liste de to do. Putem să citim, putem să ne facem tratamente faciale, putem să drăgălim la infinit animalul nostru de casă pentru care nu am avut timp să-i dăm atâta afecțiune și putem chiar să ne facem curățenie în dulapul cu haine, lucru pe care probabil toate ni l-am propus în ultimul an și n-am apucat. Haideți să fim responsabili, pentru că doar împreună putem ține sub control și depăși asta. Arată că îți pasă, stai acasă!”

•Mihai Petre: “Mă joc mult mai mult cu copiii, ceea ce-mi lipsea foarte mult, dar am constatat că am tendința să mănânc mai mult, ceea ce nu e foarte bine. Încerc să fac mișcare și am norocul să am o curte mică în care pot să iau aer. Citesc mai mult, mă uit la filme și am grijă să-i protejez pe ceilalți și familia! Arată că-ți pasă, stai acasă!”

• Smiley: “Evident că, în perioada asta, frica ne cuprinde pe toți și aș vrea să fac un apel pentru voi, cei curajoși și încrezători. Faceți diferența și alegeți să semănați încredere acolo unde bolile și veștile împrăștie doar frică și slăbiciune. Eu sunt optimist că vom trece destul de repede peste această problemă. Sfatul meu este să vă luați informațiile din cel puțin trei surse, nu mai credeți tot ce vedeți pe internet, interesați-vă ce trebuie să faceți! Să alegem ca prin această izolare să ne creștem imunitatea, să creștem speranța, să avem grijă de mintea, spiritul și trupurile noastre și să devenim niște neînfricați, așa cum suntem de mii de ani. Arată că îți pasă, stai acasă!”

Arată că îți pasă, stai acasă!