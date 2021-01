Primul ger zdravăn din această iarnă a dus la întârzieri ale trenurilor și de cinci ore. Cum s-au descurcat călătorii

Gerul care s-a lăsat peste România, noaptea trecută, a creat disconfort și probleme. Temperaturile au scăzut până la -23 de grade, la Miercurea Ciuc.

În Capitală, trenurile ajunse peste zi au avut și cinci ore întârziere. Din cauza frigului aspru, s-au deformat șinele și s-au stricat locomotivele - așa sună explicația CFR Călători. Explicație care nu le-a ținut de cald pasagerilor. "Recomandăm costum de schi!" - spun oamenii.

Trenul plecat de la Vatra Dornei la ora 22, sâmbătă seară, trebuia să ajungă la București la ora 7 dimineața, duminică. A ajuns însă în jur de ora 12, cu cinci ore întârziere.

Potrivit CFR Călători, din cauza gerului, în apropiere de Râmnicu Sărat s-a defectat un macaz, iar garnitura a fost nevoită să aștepte. Spre disperarea celor din vagoane, a cedat și locomotiva.



„Au fost temperaturi minus 14 grade. O bătaie de joc pe banii noştri" spune, indignat, un călător.

Iar glasul roților de tren a amuțit... vreme de cinci ore, până când a venit noua locomotivă.



Călător: „Aşa ceva nu am văzut în viaţa mea. Nu am dormit, nimic.”

Reporter: - Cum v-aţi încălzit?

Călător: -Am umblat pe coridor."

„Recomandăm pentru CFR Bucureşti - Vatra Dornei costum de schi" spune altcineva.

Probleme au fost şi pe magistrala Arad - Deva, unde șinele sunt foarte vechi. Circulaţia a fost oprită mai bine de o oră, iar acum se poate trece, cu viteză redusă.

Noul ministru al Transporturilor dă vina pe investițiile prost orientate. În România s-au băgat bani doar în câteva linii de cale ferată, în detrimentul altora. Cătălin Drulă vrea să ceară Guvernului mai mulți bani pentru o dezvoltare rațională.

Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor: „Schimbare de șine, traverse, terasament. Am face ce nu am reuşit în ultimii 15 ani "

În Cluj-Napoca au fost -11 grade Celsius, azi-noapte. Noaptea trecută în Cluj-Napoca a fost atât de frig, încât uşile de la maşini au îngheţat!

În Iaşi a fost şi mai frig, -13 grade Celsius. Câţiva comercianţi din piaţă s-au încălzit...la castron.



Reporter: Aşa vă încălziţi?

Comerciant: „Da”

Reporter: Când aţi plecat de acasă cum era?

Comerciant: „Îngheţat şi geamul de la maşină era toacă, dar asta este, avem marfă şi trebuie să vindem."



Pentru unii, gerul a adus aventura vieții. Un bărbat din Mureșenii Bârgăului a fost nevoit să facă drumul de 10 kilometri până la serviciu cu bicicleta. N-a fost chip să pornească maşina la -16 grade. Bateria s-a descărcat.

În cea mai rece noapte din această iarnă, poliţiştii locali din Bacău au ieşit pe străzi, să ajute persoanele fără adăpost.

„Vine ambulanţa imediat şi o să vă încălziţi. O să intraţi în ambulanţă şi o să vă încălziţi. O să aveţi parte de asistenţă medicală şi o să fie bine” spunea un polițist local.

Până miercuri dimineaţă este în vigoare o informare meteo de vreme geroasă pentru toată ţara.