Primele imagini cu momentul în care Dorian Popa a fost oprit de polițiști. Cum era îmbrăcat, de fapt, influencerul | FOTO

Dorian Popa, care a fost testat pozitiv pentru substanțe interzise, era îmbrăcat sumar.

Mai exact, tânărul purta doar un halat și lenjerie intimă. În picioare, acesta avea o pereche de pantofi sport.

La scurt timp după ce a fost testat pozitiv, el a fost condus la o unitate medicală din Bucureşti, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului unor substanţe interzise.

"S-a confirmat prezența în organism a cannabisului", a anunțat, ulterior, sindicatul Europol.

După o perioadă în care nu a comentat acest caz, Dorian Popa a recunoscut, marți, într-un videoclip postat pe YouTube, că s-a drogat.

"Recunosc, am consumat canabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție", a afirmat influencerul.

"Vreau să-mi cer scuze toturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vloggurile mele. Am greșit, indiscutabil! La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante", a mai spus acesta.

În acest caz, Dorian Popa este cercetat de către polițiștii Biroului Accidente Ilfov, oamenii legii care, în ultimii ani, s-au ocupat de cazuri importante.

Iată câteva dintre acestea:

►Silviu Deatcu, fostul șef SRI Prahova, condamnat de Curtea Militară de Apel București la 4 ani de închisoare cu executare;

►Vlad Roșca, medic chirurg, reținut și condamnat definitiv la închisoare cu suspendarea executării pedepsei;

►Costel Raiciu, celebrul interlop din Chiajna, reținut și trimis în judecată pentru favorizare făptuitor;

►George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, trimis în judecată pentru conducere sub influența drogurilor;

►Directorii clinicilor medicale Aras Med și Medicus Center, Hussein Abdo Haj și Veronica Corbu Buga, cercetați pt fasificarea a sute de fișe medicale necesare preschimbării permiselor de conducere.

