Dorian Popa a recunoscut că s-a drogat: "Am consumat canabis, dar nu în ziua în care am fost oprit de poliție" | VIDEO

Inițial, în fața polițiștilor rutieri, Dorian Popa ar fi susținut că nu a consumat substanțe interzise, ci că ar fi inhalat doar vapori contaminați.

"În primul și-n primul rând, vreau să-mi cer scuze toturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu vloggurile mele. Am greșit, indiscutabil! La vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante", a afirmat Dorian Popa în videoclipul de pe YouTube.

"Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut am dat un exemplu negativ și, prin ceea ce urmează, vă spun că nu vreau nicio secundă să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat. Mare atenție, nu mă scuz! Îmi asum pe deplin consecințele acțiunilor mele. Nu sunt aici să mă scuz!", a continuat influencerul.

"Recunosc, am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, ci am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță chiar și după câteva zile după ce ai consumat. Procesul meu idiot de gândire, în momentul ăla, a fost că aveam o plecare din țară pentru filmără, programată de mult, nu voiam să conduc. Uite așa am făcut greșeala asta tâmpită", a mărturisit celebrul tânăr.

După ce a recunoscut că s-a drogat, Dorian Popa a explicat de ce s-a urcat la volan în lenjerie intimă și în halat: "Ieșisem din duș, am tras un halat pe mine imediat. Nici nu m-am uscat pe păr pentru că știam că mă întorc în cinci minute și, ca retardatul, m-am urcat în mașină și am plecat până la magazin. La scurt timp după ce am ieșit din garaj, am fost oprit de un echipaj de poliție".

De asemenea, Dorian Popa a mărturisit că minutele în care a așteptat rezultatul testului pentru prezența drogurilor în organism au fost cele mai lungi și grele din viața sa, atunci și-a dat seama ce greșeală uriașă făcuse.

"Acele 10 minute au fost cele mai lungi din viața mea, minutele în care mi-am învățat lecția. Indiferent de rezultat, pozitiv sau negativ, nu îmi mai doresc să trec prin așa ceva dintr-o greșeală stupidă. Nu merită. În momentele în care acele 10 minute au trecut, rezultatul a fost că în saliva mea există urme de canabis. Trebuie să vă recunosc, într-o notă ușor amuzantă, că și polițiștii au fost surprinși de rezultat și mi-au spus că se așteptau, dacă e să ies pozitiv la ceva, să fie cocaină, probabil pentru că sunt o fire mai energică", a spus vedeta.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 07-11-2023 09:47