Primarul Timişoarei riscă dosar penal pentru distrugere. "Nu eu am fost marele tăietor"

Pro TV

Probleme pentru edilul Timișoarei, Nicolae Robu, după ce angajații primăriei au început în forță, săptămâna trecută, să taie cablurile care atârnă inestetic pe toți stâlpii din oraș.

Cei de la OPC spun că autoritățile riscă dosar penal pentru distrugere, pentru că nu ar fi respectat prevederile legale și ar fi prejudiciat sute de oameni.

Disperat că, în ciuda notificărilor primăriei, firmele de cablu din Timișoara nu-și fac ordine în rețeaua de cabluri, Nicolae Robu a trecut singur la treaba. Intenția lui deși binevenită este acum sancționată.

„Nu au putut să ne facă dovada faptului că primăria avea o formă legală să desfășoare o astfel de activitate sau contracte cu firme autorizate să desfășoare astfel de activități, lucrul la înălțime sau muncă cu curenți slabi”, spune Sorin Claudiu Susanu, comisar șef Protecția Consumatorilor Timiș.

„Păi ce-au cerut, au cerut, păi cum să ceri așa ceva? Au cerut aviz psihologic pentru lucrul la înălțime, acuma asta e treaba de OPC? Asta e treaba de OPC? Ce ni se cere, legitim opinia noastră, ca și noi avem juriști o să le dăm!”, a declarat Nicolae Robu.

Citește și Gigant telecom preia două fabrici în România și angajează 2.000 de oameni

Verificări au făcut și cei de la Inspectoratul Teritorial de Muncă, dar aici balanță înclină în favoarea edilului.

„Am constatat că domnul primar a purtat acel echipament de protecție individual care e prevăzut în legislația noastră, respectiv a avut cască de protecție inclusiv centură de siguranță din partea noastră nu am cosntatat nereguli”, spune Anton Szasz, inspector ITM.

Inspectorii OPC susțin însă că au fost prejudiciați sute de consumatori, printre care și Inspectoratul Școlar Timiș. Aici activitatea a fost percilitată chiar în momentul simulării examenului de capacitate.

„Supărarea dânsului este și pentru că înțelege că documentele noastre duc și spre celelalte instituții abilitate, aspecte care țin de infracțiuni”, spune Sorin Claudiu Susanu, comisar șef Protecția Consumatorilor VEST.

„Nu eu am fost marele tăietor așa cum s-a reflectat, eu am tăiat un cablu-ultimul. N-am pus în pericol pe nimeni absolut, un singur lucru îmi pot reproșa că nu am știut că a două zi a fost aceea simulare de proba de bacalaureat”, a declarat Nicolae Robu.

Pe de altă parte, primarul susține că încă din 2009 există o hotărâre de consiliu care îi obligă pe furnizorii de servicii de televiziune, internet și telefonie își treacă în subteran cablurile, însă aceștia nu s-au conformat.

Oricum, Robu promite că, până în 2021, când Timișoara va deveni capitală europeană a culturii, nu vor mai există cabluri care să urateasca orașul.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer