Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, infectat cu coronavirus: ”Faptul că am fost vaccinat m-a ajutat enorm”

Agerpres

Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu scrie, într-o postare pe Facebook, că a lipsit în ultima perioadă din spaţiul public pentru că s-a infectat cu noul coronavirus

El a mai precizat că, datorită faptului că era vaccinat, a trecut mai uşor prin boală, potrivit News.ro.

”Am fost puţin prezent mediatic deoarece am avut Covid-19. În curând ies din izolare. Am avut o primă săptămână grea, cu fel şi fel de dureri, frisoane şi suferinţe, dar faptul că am fost vaccinat m-a ajutat enorm ca recuperarea să fie rapidă. Acum, la finalul celei de a doua săptămâni sunt bine, determinat, energizat, pe telefoane şi abia aştept să îmi reiau activitatea imediat ce se vor finaliza cele 14 zile de carantină!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Primarul a mai ţinut să transmită şi un mesaj: ”Vaccinul face diferența dacă ajungeţi sau nu la ATI, dacă aveţi o formă uşoară a bolii, dacă rămâneţi fără sechele şi fără să vă scadă numărul de ani din viaţă, mai târziu, la bătrâneţe, din cauză că vă sunt afectate acum organele interne. Doar vaccinul si datele statistice o confirmă, vă poate proteja semnificativ sănătatea! Doar vaccinul! Restul e gargară politicianistă şi multă prostie!”.