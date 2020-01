Primarul Bacăului, prins cu viteză în localitate și fără RCA valabil. Explicația edilului

Primarul Bacăului, Cosmin Necula, a fost surprins de polițiștii din Ilfov în timp ce mergea prin localitate cu viteză excesivă.

După ce l-au oprit la ieșirea din București, polițiștii au constatat că primarul nu are poliță RCA valabilă. Astfel, pe lângă amenda de 600 de lei și cele 6 puncte de penalizare, a rămas și fără certificatul de înmatriculare și plăcuțe la mașina personală.

Cosmin Necula a recunoscut cele întâmplate, susținând că pur și simplu a uitat să reînnoiască polița de asigurare.

„Cine greșește plătește, dar greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Ieri am avut un dialog foarte civilizat cu un polițist de la Brigada Rutieră.

Am mers prea repede cu mașina, "ocazie" cu care am aflat și că uitasem să reînnoiesc polița RCA de câteva zile. Am greșit și am plătit o amendă, așa cum este normal.

Nu știu dacă interesează pe cineva, dar se pare că evenimentul a devenit o ,,mare" știre, așa că am considerat că e bine să se cunoască faptul că mi-am asumat cele întâmplate, dar și faptul că mă aflam la volanul mașinii - proprietate personală.

Am greșit, am plătit și mi-am învățat lecția. Trebuie să fim prudenți la volan, să respectăm regulile și să ne acceptăm ,,pedeapsa" atunci când greșim”, a scris primarul pe contul său de Facebook.