Premieră în Portul Constanța în acestă perioadă tulbure din zona Mării Negre. Prima navă de croazieră din acest an a acostat în dana de pasageri și a adus peste 120 de turiști străini.

Din păcate, însă, războiul din Ucraina ține la distanță alte 18 nave mari care veneau din diverse zone ale globului. Și la capitolul turism de croazieră pe Dunăre se anunță pierderi ce depășesc două milioane de euro.

Pe o ploaie mocănească și un cod galben de vânt puternic, nava fluvială de pasageri "A Rosa Riva" a acostat, luni, în Portul Constanța.

121 de turiști din Germania, Austria, Olanda, Luxemburg și Canada și-au învins teama că sunt aproape de Ucraina și au ales să călătorească pe Dunăre.

Ar fi trebuit să ajungă la Tulcea, dar închiderea circulației pentru navele de croaziera i-a adus în Constanța.

Turistă: "Am tot vorbit despre război, suntem turiști și suntem convinși că va schimba viața tuturor. Sunt fericită să mă întorc cu bine acasă".

Turist: "Am venit pe Dunăre, am făcut un tur cu nava de croazieră, este foarte frumos, și acum am ajuns la final, la Marea Neagră. Ne simțim în siguranță aici. Vă mulțumim foarte mult".

Turismul de croazieră, afectat de războiul din Ucraina

Însă, dicolo de bucuria venirii acestor turiști străini în cel mai mare port românesc de la Marea Neagră, războiul din Ucraina afectează grav turismul de croazieră de la noi.

Leo Șerbănescu, managerul unei agenții de turism: "Nava ar fi trebuit să meargă în Delta Dunării, să acosteze la Tulcea și apoi să ajungă la kilometrul zero".

Peste 45.000 de turiști străini și-au anulat sosirile în sectorul românesc al Dunării și în Deltă.

Pierderile sunt de peste două milioane de euro până acum, iar pentru porturile martime situația este incertă în fiecare zi. Până acum au fost anulate 18 din cele 40 de acostari ale unor nave mari de croazieră.

Iar efectele se reflectă și în cazul celor care organizau evenimente pentru călători, inclusiv turismul viticol. De exemplu, cei care ajungeau la malul mării plateau 50 de euro de persoană pentru o degustare la cramele din Dobrogea, dar și un spectacol traditional.

Ionuț Dascălu, manager de cramă: "Pierderile undeva la 80 la sută chiar și mai mult/Nu ne acoperim costurile/daca ne gândim în termeni economici dar trebuie să menținem restaurantul pe linia de plutire".

Următoarea navă fluvială de pasageri va aduce 200 de turiști, dar de această dată va acosta la Tulcea. Însă, din cauza apropierii fluviale de sectorul ucrainean, turiștii vor ajunge în Delta Dunării cu autocarele și nu la bordul vasului de croazieră.