Prietenul cu care Alexandra urma să se întâlnească în Caracal: „Mi se pare un coșmar”

Marian, prietenul Alexandrei, cu care fata urma să se întâlnească în Caracal în ziua când a dispărut, povesteşte că o aştepta să meargă la un suc şi în parc.

A sunat-o pentru că întârzia, dar nu i s-a răspuns, apoi o prietenă l-a întrebat despre fată. Atunci şi-a dat seama că ceva nu e în regulă.

„Trebuia să ne vedem la ora 10.00 la Caracal. Aşa stabilisem. Şi ea avea treabă atunci în oraş. Aveam o oră de întâlnire. De la 10.00 la 11.00. La 11.00 eu trebuia să ajung să îmi iau costumul popular de la teatru şi la 12.00 aveam meditaţii. În ziua respectivă, eu nu am ajuns la 10.00, am întârziat un pic. Când am ajuns ea nu era. Am sunat-o de câteva ori. Telefonul ei suna, dar nu răspundea nimeni”, a declarat tânărul pentru Mediafax.

„Mi-am dat seama că ceva nu este în regulă când o prietenă de-a ei m-a apelat pe Facebook şi m-a întrebat de ea. Am încercat să o mai sun şi telefonul nu mai suna. Era închis. Seara a a venit tatăl ei la mine să mă întrebe de ea, pentru că nu mai ştia nimic", a mai spus Marian.

„Noi aveam o relaţie de prietenie, dar nu ne vizitam acasă. Alexandra era o fată foarte cuminte, liniştită. Nu am cuvinte. Mi se pare un coşmar", a mai spus băiatul.

Gheorghe Dincă a mărturisit, sâmbătă, că a ucis-o pe Alexandra.