Prezentare de modă emoționantă. 12 tinere, victime ale accidentelor rutiere, au defilat la Iași

O defilare de modă emoționantă a avut loc, miercuri, la Iași. Douăsprezece tinere, victime ale accidentelor rutiere, au urcat pe podium, în ropote de aplauze. Deși sunt țintuite în scaune cu rotile, au arătat că viața merită trăită și după o tragedie.

Printre ele, Andreea Alexandra, o tânără de numai 21 de ani, care a suferit un accident la vârstă de 14 ani. Acum este studentă la Psihologie și își dorește să-i ajute pe cei aflați la răscruce de drum.

Andreea Alexandra Lichie, victima accident rutier: „Eu am avut un accident rutier în urma cu șapte ani, care m-a obligat să mă împrietenesc cu scaunul cu rotile. Când am ieșit prima data afară, după luni de spitalizare, oamenii se uitau la mine ca la ceva necunoscut, ca la o piesă de muzeu. Am înțeles că dacă să stau și o să îmi plâng de milă și o să mă întorc, mereu, după privirile altora, mie nu o să îmi fie bine”.

Toate cele douăsprezece fete au locuri de muncă ori și-au deschis propriile afaceri.

Gianina PoroSnicu, avocat: „Au prezentat, cu toatele, un mesaj, poate cel mai puternic, că poți învinge,că poți învinge boala, poți învinge răul, că poți învinge neprevăzutul”.

Mihai Chirică, primarul Iașiului: „Avem victime, moartea nu se uită, accidentul nu se uită. Lipsa infrastructurii crează victime peste tot. E bine să ne uităm la tragediile altora, ca să învățam din ele și să încercăm să ne gândim altfel la mobilitatea urbană”.

Evenimentul a ajuns la cea de a 25-a ediție, însă anul acesta organizatorii au vrut să transmită un mesaj aparte.

Cristina Nichita, creatoare de modă: „Copiii, încă de la școală, trebuie învățați și trebuie să intensificăm orele de circulație rutieră. Noi știm de ce avem nevoie, de prevenție, educație și drumuri bune, pentru a reduce numărul victimelor accidentelor rutiere și a oamenilor care își sfârșesc viața pe șosele, plecând de acasă poate ca să-și împlinească visurile, pentru ei și familiiile lor”.

Astfel de spectacole vor avea loc, în următoarele zile, și în alte județe.