Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, are COVID-19. Mesajul postat pe Facebook

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra (PSD), care candidează pentru un nou mandat, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Dobra a anunţat pe Facebook că şi-a făcut testul, după ce a intrat în contact cu o persoană care a fost confirmată cu SARS-COV-2.

"Am purtat mască, mi-am dezinfectat mâinile, am păstrat distanţa, dar… undeva, ceva s-a întâmplat. Momentan, nu am niciunul dintre simptomele clasice ale infecţiei şi m-am testat pentru că am intrat în contact cu o persoană la care boala a fost confirmată. Rămân pozitiv! Acum, lupt cu mine, să rămân puternic şi să ies cu bine şi din această încercare nedorită!”, a scris Călin Dobra pe pagina sa de Facebook.

Social-democratul Călin Dobra se află la primul său mandat de preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, iar acum candidează pentru cel de-al doilea.

Alegerile locale au loc duminică, 27 septembrie 2020.