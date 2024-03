Premiile CNA pentru corespondenții PROTV care au transmis din Ucraina. „Jurnaliștii de război, steaguri ale demnității umane”

Printre ei, și colegii noștri Paul Angelescu, Camelia Donțu și Mihai Bucșa. Evenimentul face parte din campania Consiliului Europei "Journalists matter" - în traducere, „jurnaliștii contează”.

Monica Gubernat, președinte Consiliului Național al Audiovizualului: „Jurnaliștii de război sunt steaguri ale demnității umane și ale libertății presei. Sunteți ochii și urechile lumii, iar munca voastră este esențială pentru ca publicul să vadă tragediile și complexitățile conflictelor din întreaga lume. ”

La Gala pentru excelență, găzduită joi seară la Teatrul Național din București, au fost premiați 52 de reporteri, cameramani și asistenți tehnici care au transmis pentru publicul din România informaţii şi imagini de pe frontul din Ucraina.

Colegul nostru Paul Angelescu a mers imediat după izbucnirea războiului în cele mai periculoase zone din Ucraina. L-au însoţit cameramanul Mihai Bucșă și asistentul tehnic Bogdan Vlad. Un an mai târziu, au plecat în zona de conflict Camelia Donțu și Cristian Corchiș.

Alex Dima a ridicat premiul pentru Paul Angelescu, dar și pentru Camelia Donțu - în prezent corespondent al Știrilor Pro tv la Bruxelles şi Strasbourg.

Camelia Donțu: „Cred ca cel mai dificil moment din Ucraina a fost atunci când am înţeles cât de aproape este războiul de casele noastre, de familiile noastre. Cred că atunci am realizat cu adevărat ce înseamnă acest război pentru noi şi pentru Europa.”

Alex Dima: „Paul, noi am fost mândri de tine din ziua în care ai pășit acolo, și habar n-ai câte emoții am trăit până te-am văzut înapoi acasă. Să nu ajungem, sper în ziua în care să spunem ce pace am avut și nu am trăit-o.”

Mihai Bucșa, operator PROTV: „E un lucru important că ceea ce facem e apreciat și ne bucurăm pentru asta, chiar emoționant să revăd acele imagini după doi ani de zile.”

La Gala pentru excelență în jurnalism s-a ţinut un momentul de reculegere pentru toți corespondenții care și-au pierdut viața în război, în ultimii doi ani.

Cosmin Savu: „În topul celor mai periculoase meserii apare constant jurnalismul. Oamenii trebuie să fie informați și efortul din spatele acelor informări e mare.”

Evenimentul a marcat doi ani de la izbucnirea războiului în Ucraina. Este un gest de recunoaştere publică pentru jurnaliştii care transmit din zone de conflict.

