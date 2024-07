Premierul Ciolacu, despre OUG 84: Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi nu va pune căruţa înaintea cailor

”Aşa cum am anunţat, modificăm ordonanţa de urgenţă privind siguranţa rutieră. Mă refer în special la suspendarea permisului de conducere până la finalizarea testelor antidrog în laboratoarele de medicină legală. Dacă rezultatul nu vine în maximum 72 de ore, şoferii primesc carnetele înapoi. Am cerut Ministerului de interne să ţină cont de observaţiile societăţii civile, pentru că aşa este firesc. Dacă statul nu are capacitatea administrativă de a rezolva problema testării într-un termen rezonabil, nu trebuie să-i pedepsim pe români”, a declarat Marcel Ciolacu, joi, la începutul şedinţei de Guvern.

El a precizat că măsurile pentru a preveni dramele cauzate de consumul de droguri la volan sunt foarte importante, dar nu pot afecta libertăţile cetăţeneşti.

”Măsurile luate pentru a preveni dramele cauzate de consumul de droguri la volan sunt foarte importante, dar nu pot afecta drepturile şi libertăţile cetăţeneşti. Vom monitoriza foarte atent în continuare problema testării antidrog, doar aşa putem preveni tragedii precum cea de la 2 Mai. Ministerile Sănătăţii şi Afacerilor Interne vor prezenta lunar o analiză comună despre capacitatea de respectare a termenului de 72 de ore. Pregătim inclusiv norme privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor în vederea testării antidrog. Vor fi gata în cinci zile de la intrare în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă de azi. Sper că domnul ministru Predoiu a învăţat lecţia şi în viitor nu va pune căruţa înaintea cailor. Domnul ministru oricum va ieşi la briefing şi va explica românilor modificările de azi”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, în contextul discuţiei privind testele pentru droguri făcute de poliţie în trafic, că problema drogurilor a tot crescut şi există probleme cu drogurile până şi în şcoli, există câteodată la şoferi şi trebuie luate măsuri, dar aceste măsuri trebuie să fie corecte.

”Am avut şi aici prea multe accidente şi prea multe incidente. Problema drogurilor a tot crescut. Ştiţi foarte bine discuţiile pe care le-am găsit şi în spaţiul public. Există probleme cu drogurile până şi în şcoli, există câteodată la şoferi şi trebuie luate măsuri, dar aceste măsuri trebuie să fie corecte. Exact pentru asta ordonanţa trebuie dată fix atunci când Guvernul are toate măsurile pregătite, nu invers. Mai întâi dăm ordonanţa şi pe urmă fugim după medici, după truse de testare ş.a.m.d. Deci, cred că e bine şi aici să punem caii în faţa carului”, a spus preşedintele.

Permisul de conducere retras persoanelor suspectate că au consumat droguri sau alcool şi care fie au refuzat testarea, fie au fost testate cu mijloace certificate, va fi restituit la 72 de ore de la recoltarea probelor, în baza buletinului negativ de analiză de la INML sau dacă rezultatele nu au fost comunicate în acest interval, conform proiectului de Ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri în domeniul siguranţei rutiere pus miercuri în dezbatere publică de MAI.



Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: