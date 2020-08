Povestea tinerilor români care au renunțat la viața în Filipine, de teama coronavirusului: "Am avut noroc"

Mulți români care au visat la o viață de poveste în alte țări se întorc speriați acasă. Printre ei, sunt și doi tineri care au locuit un an și jumătate în Filipine.

Deși pe insulă pe care se stabiliseră au fost înregistrate doar 39 de cazuri de coronavirus, viața a devenit extrem de grea, pentru că oamenii trăiau din turism. Acum mănâncă doar ce pescuiesc sau primesc gratis de la autorități.

Andra și Matei Oprea şi-au dorit să trăiscă pe o insulă exotică. În urmă cu un an și jumătate s-au stabilit la Port Barton, o mică localitate din insula Palawan, Filipine. Aveau în plan să-și deschidă și o afacere acolo.

Andra Oprea, antreprenor: "Practic în luna martie, timp de o lună de zile, am fost închiși în casă. Doar Matei, soțul meu, a putut să iasă o oră pe zi. Lucrurile au escaladat foarte rapid, în sensul că a fost introdusă armata pe stradă și să vezi armata pe stradă într-un sat de 5000 de oamenii este destul de ciudat. Până în momentul de față, în Filipine nu poți să călătorești de niciun fel. Nu s-a dat drumul turismului de niciun fel, nu poți să călătorești domestic, nu poți să faci absolut nimic. Cei care aveau afaceri în zonă nu au mai primit niciun fel de turist pentru că toți turiștii au plecat din țară. Practic, lucrurile sunt foarte grave, foarte triste și nu știu în cât timp își va reveni chestia asta, cel mai probabil niciodată".

Localitățile maritime din Palawan sunt de nerecunoscut acum. Toate hotelurile au fost închise, iar terasele și restaurantele, abandonate. Localnicii mănâncă doar ce pescuiesc și primesc de la autorități orez, zahăr și cafea.

În piețe mai sunt câteva tarabe deschise, dar alimentele de bază sunt greu de găsit sau foarte scumpe. Navele care transportă din Manila către Palawan alimente și alte produse de strictă necesitate ajung la insula o dată pe lună sau chiar la două luni.

Andra Oprea, antreprenor: "Am avut noroc că am reușit să plecăm pentru că cu câteva zile înainte Manila a fost închisă. Adică, din Capitală nu mai puteai ajunge nicăieri, din Capitală nu mai puteai pleca și am avut noroc că s-a deschis pentru încă două săptămâni și am prins portița asta să ieșim pur și simplu. A fost foarte greu pentru că am avut nevoie de documente speciale, o verificare, un certificat de sănătate.

Mulți români au fost nevoiți să revină în țară anul acesta. Potrivit datelor furnizate de Poliția de Frontieră, numai în ultimele două săptămâni au intrat în România aproape 1 milion de cetățeni români și străni.