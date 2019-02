Polițiștii îl caută pe individul care ar fi împins un bărbat sub tramvai, în Capitală

Pro TV

Polițiștii din București sunt în alertă și îl cauta pe cel care l-ar fi împins vineri pe un bărbat de 54 de ani pe linia de tramvai, unde a fost izbit de vehicul. Omul a suferit răni extrem de grave și a murit în urma impactului violent.

Martorii au fost cei care au declarat că victima ar fi fost împinsă de un individ, dar anchetatorii încă nu au nicio dovadă în acest sens și continuă cercetările pentru a clarifica lucrurile.

Incidentul înfiorător s-a petrecut într-o staţie de tramvai din sectorul 5 al Capitalei. Scenele s-au derulat sub privirile martorilor care susţin că bărbatul de 54 de ani ar fi fost împins de pe peron.

"Cineva care a coborât din tramvai, voia să prindă altul care era în spate şi fugind l-ar fi împins. Şi el s-a dezechilibrat probabil şi a căzut sub tramvai, dar tramvaiul, cel care l-a accidentat, era deja în mers", spune un martor.

Vatmanul nu ar fi observat că a lovit pe cineva, aşa că şi-a continuat drumul. Abia în următoarea staţie a oprit, povesteşte unul dintre călători.

"Eu eram în tramvai... în momentul ăla am auzit poc-poc. M-am uitat în spate, din instinct te uiţi în spate să vezi ce s-a întâmplat şi am văzut un om că era... Și am fugit din spatele tramvaiului, prin tramvai, până în faţă, la vatman și i-am spus: ”Ai dat peste un om, ai omorât un om”... Nu ştia...", povestește alt martor.

La fața locului au ajuns două ambulanţe, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru bărbatul lovit de tramvai. Omul a murit în urma impactului puternic. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru necropsie.

Între timp, Societatea de Transport Bucureşti a postat un mesaj pe o reţea socială în care a spus că bărbatul, aflat pe refugiu, a fost împins de un om al străzii şi lovit lateral de tramvai. Cel bănuit că ar fi împins victima nu a fost deocamdată găsit.

Poliţiştii au vizionat imaginile surprinse de două camere de supraveghere din zonă. Dar, potrivit anchetatorilor, impactul nu poate fi observat în înregistrare din cauza tramvaiului oprit în staţie.

Ancheta în acest caz continua pentru a stabili cum s-au petrecut lucrurile.

