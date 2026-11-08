În data de 07.11.2026, poliţiştii de frontieră de la frontiera externă a ţării noastre (Serbia, R. Moldova şi Ucraina, dar şi cursele maritime şi aeriene care sosesc din afara spaţiului Schengen) au efectuat formalităţile pentru trecerea frontierei (atât pe sensul de intrare, cât şi pe cel de ieşire) pentru aproximativ 69.750 de persoane, cetăţeni români şi străini şi peste 13.500 de mijloace de transport care au tranzitat frontiera, scrie Agerpres.

Dintre aceştia, pe sensul de intrare în România, au fost efectuate formalităţile de intrare în ţară pentru 35.011 persoane şi 6.654 mijloace de transport.

În ceea ce priveşte cetăţenii ucraineni, pentru aceştia lucrătorii noştri efectuează formalităţile de control la trecerea frontierei, în conformitate cu reglementările naţionale şi comunitare în domeniu, începând cu data de 10.02.2022, până la 07.11.2026, la nivel naţional, intrând în România 16.337.798 cetăţeni ucraineni.

De asemenea, venim în sprijinul cetăţenilor care vor să călătorească în afara ţării cu informaţii privind timpul de aşteptare în punctele de trecere de la frontiera externă, deschise traficului internaţional, informaţii care se regăsesc pe aplicaţia Trafic on-line ce poate fi accesată la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.

68 de fapte ilegale constatate în ultimele 24 de ore

Începând cu 1 ianuarie 2025, odată cu eliminarea controlului de frontieră la graniţele interne ale României cu Ungaria şi Bulgaria, deplasarea în Spaţiul Schengen se realizează fără oprirea la cabinele Poliţiei de Frontieră, cu menţinerea posibilităţii efectuării unor controale aleatorii şi nesistematice de către poliţiştii de frontieră şi lucrători ai structurilor de ordine şi siguranţă publică, în zona de competenţă de până la 30 km de la frontieră, pentru verificări şi prevenirea faptelor ilegale.

Pentru realizarea acestor verificări, lucrătorii noştri dispun de terminale mobile conectate la bazele de date relevante ale autorităţilor române, dar şi la cele din Spaţiul Schengen, efectuând, în ultimele 24 de ore, peste 13.700 de verificări în aplicaţia eDAC.

În situaţiile în care au fost abateri de la normele legale, în ultimele 24 de ore, în zonele de competenţă - punctele de trecere, dar şi la „frontiera verde" - poliţiştii de frontieră au constatat 68 de fapte ilegale (33 infracţiuni şi 35 contravenţii) prin care a fost încălcată legislaţia română.

În urma constatării faptelor ilegale de către poliţiştii de frontieră, au fost aplicate amenzi în valoare de 50.900 lei şi au fost ridicate în vederea confiscării bunuri în valoare de aproximativ 227.467 lei, care au fost oprite de la comercializare, cu scopul de a proteja consumatorii.

De asemenea, nu s-a permis intrarea în ţară a 21 de cetăţeni străini, care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege şi de asemenea nu s-a permis ieşirea a 9 cetăţeni români din diferite motive legale.

Poliţia de Frontieră Română întreprinde zilnic, împreună cu celelalte instituţii abilitate, măsuri ferme în toate zonele de competenţă, în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care nu respectă legea. Suntem permanent la datorie pentru a facilita tranzitarea frontierei pentru participanţii la trafic şi pentru a oferi sprijin cetăţenilor în orice situaţie.