Plan pentru amenajarea Dâmboviţei, în zona Mărăşeşti - Timpuri Noi - Mihai Bravu

Bucurestiul își propune să pună râul Dâmbovița în valoare, așa cum se întâmplă la Paris cu Sena, ori la Londra cu Tamisa.

O zonă lăsată în paragină va fi modernizată și transformată într-un spațiu pentru plimbare, cu poduri pentru pietoni și grădini verticale.

Primele schimbări, conform promisiunilor, ar trebui să fie vizibile din primăvară.

Proiectul presupune reamanajarea Splaiului Unirii în zona Mărășești –Timpuri Noi – Mihai Bravu, adică aproximativ 2 km de-a lungul Dâmboviței. O zonă uitată de autorități și ocolită acum de locuitori, din cauza aspectului deloc plăcut.

Vor apărea grădini verticale cu plante colorate și mai multe poduri pietonale. Bucureștenii și vizitatorii vor putea traversa răul și se vor bucura de o zonă care va arata mai mult ca un parc.

Șerban Patrulius, câștigătorul premiului: „Toată lumea vorbește despre reducerea traficului auto. Ca să îl reducem trebuie să și oferim ceva, nu doar să limităm, se leagă trasee pietonale din orașe, se leagă cartiere de pe malurile opuse ale răului, vorbim de distanțe care poate sunt de 2-3 km de parcurs în prezent care vor fi reduse la sub un km și astfel niște zeci de mii de oameni ar avea posibilitatea să treacă de pe un mal pe altul fară să folosească mașina”.

Ideea a fost aleasă de un juriu internațional. 13 proiecte au fost înscrise în total la concursul de soluții organizat de Ordinul Arhitecților București și de autoritățile locale ale sectorului 3.

Emil Ivănescu, președintele Ordinului Arhitecților București: „Orice capitală majoră are un astfel de proiect vis-a-vis de râul principal pe care îl traversează. Am gândit concursul ăsta de acupunctură urbană, adică un lucru mic făcut rapid nu cu bani foarte mulți și cu efect rapid de implementare. Probabil că în vreo jumătate de an sau mai puțin poate fi o parte din proiectul câștigător implementat, mai ales că a fost gândit și pe etape.”

Câștigătorii spera să nu li se pună piedici.

Șerban Patrulius, câștigătorul premiului: „Problema principală e că fiecare mal e al unui sector diferit, primăria capitalei are și ea o zonă în administrașie, iar cuva răului ține de apele române. Toți actorii ăștia trebuie convinși că proiectul nostru funcționează și să emită avizele necesare.”

În ultimii ani, malurile Damboviței au fost modernizate doar între Piața Unirii și Piața Alba Iulia. Zona a atras imediat terase cochete și a apropiat oamenii de natură.

La capitolul îmbunătățiri ar trebuie menționat și simțul civic ori chiar bunul simț. Prea mulți sunt cei care și astăzi aruncă gunoaie în apele Damboviței.