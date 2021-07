Peste 150 de câini şi pisici, sterilizate gratuit, într-un sat din Mureș, de voluntarii unei asociații

A fost forfotă mare la căminul cultural dintr-un sat din Mureș, unde 150 de animale de companie au fost sterilizate, gratuit, în weekendul abia încheiat.

Pentru a preveni înmulţirea animalelor şi apoi abadonarea puilor, veterinarii şi voluntarii au lucrat la foc continuu, într-un veritabil „maraton al sterilizării”.

150 de câini şi pisici au trecut pragul căminului cultural din Sangeorgiu de Mureș, care s-a transformat pentru două zile în cabinet veterinar. Necuvântătoarele au fost sterilizate gratuit, cu scopul de a reduce numărul animalelor abandonate, dar şi pentru sănătatea acestora.

Printre ei a fost şi Marica, o căţeluşă de zece ani şi doar câteva kilograme. Până acum, a adus pe lume nu mai puţin de 40 de pui. Pe ultimii, în urmă cu doar câteva săptămâni, spune chiar stăpânul ei, care recunoaşte că a abandonat puii în parcul din localitate. Norocul celor mici a fost că o iubitoare de animale i-a adunat şi s-a străduit să le găsească o nouă familie

Mărcuş Eugen, proprietar de câine: „Prea mulţi pui o făcut. În zece ani, vreo patruzeci, de trei ori pe an. Am dat la unul, altul să aibă grijă”.

Alături de câini, şi zeci de pisici au trecut pragul căminului cultural.

Carmen Mureșan, proprietară de pisică: „Foarte bune şi eficiente. Un motan de un an şi patru luni am primit, avea aproape o lună. Cam hoinărește şi din cauza asta am adus”.

Şi câinii de la stânile din apropriere au făcut cunoştinţă cu bisturiul. Toate animalele au fost sterilizate gratuit de voluntarii unei asociatiii, care au şi organizat, de altfel, acest maraton. Sterilizarea salvează vieţi, spun ei. Chiar dacă nu e cel mai confortabil tratament medical pentru animalele de companie, pe termen lung aduce numai beneficii: nu mai hoinăresc şi sunt mai ferite, astfel, de accidente.

Oana, asociaţia Save & Smile: „Campaniile au scopul de a veni în sprijinul populaţiei pentru a ajuta la reducerea numărului de animale fără stăpân. De asemenea, sterilizarea este şi cea mai bună opţiune pentru sănătatea animalului”.

Deşi în România există o lege care îi obligă pe proprietarii de animale să îşi sterilizeze necuvântătoarele, abandonul în rândul câinilor şi pisicilor este din ce în ce mai mare.

Amenzile în cazul câinilor nesterilizaţi pot să ajungă până la 10 mii de lei.