Pelerinaj la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Mii de credincioși din toate colțurile țării s-au strâns la Iași. GALERIE FOTO

Și continuă să vină în număr mare. De la începutul pelerinajului și până acum, pe la raclă au trecut peste 180.000 de persoane.

Rândul la care s-au așezat credincioșii depășea azi-noapte 3 kilometri. La ora 22, erau 10.000 de oameni. Chiar dacă s-a înaintat lent, nu s-au lăsat descurajaţi.

Bărbat: „Să ne vedem copilul sănătos. Boală grea.

Reporter: Cât ați așteptat aici?

Bărbat: Până acuma șase ore ore și dacă era stăteam și 20, nu contează. Să ajungem la Sfântă, pentru că asta e ultima speranță.”

Femeie: „Am venit cu Alexandru și m-am rugat pentru el și Sfânta Paraschiva m-a ajutat, de atunci este sănătos. A fost operat aici la Iași de un chist cervical anterior la vârsta de doi ani.”

Femeie: „Sunt niște emoții mult prea puternice când ajungi, că de fapt tu te gândești tot drumul până ajungi aici ce să ceri, ce să spui și când ajungi acolo te-ai blocat.De emoția, sentimentul ăsta că ai reușit.”

Și tineri care își doresc să devină părinți au fost prezenți.

Femeie: „Să vina un bebe, să vina sănătos. Cu siguranță se vă împlini anul acesta.”

Bărbat: „Pentru prima oară am fost la Sfânta Parascheva, eram într-un mini concediu și am ajuns aici și ne bucurăm, am stat cinci ore la coadă dar s-a meritat.””

Au fost și zeci de pelerini care nu au avut cazare peste noapte și s-au adăpostit până dimineaţa în catedrală.

De când a început pelerinajul, peste 200 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au leşinat ori au căzut, iar 12 dintre ei au ajuns la spital.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 13-10-2023 18:46