Pedeapsa unui interlop după ce a bătut un polițist care a ”îndrăznit” sã-l opreascã

Un interlop din Bârlad și-a aflat sentința după ce anul trecut a lovit cu pumnul un polițist care l-a oprit la un control de rutină.

Un bărbat de 37 de ani din Bârlad a fost obligat de judecători să achite daune morale de doar 3300 de euro unui poliţist pe care l-a lovit şi umilit în trafic. Agresorul mai are de achitat şi suma de 1785 de lei cheltuieli de judecată. Sentinţa nu este definitivă. Pe lângă asta, agresorul are de ispăşit 1 an și 8 luni de închisoare cu executare.

Pe 9 aprilie 2018 acesta a condus beat, consumând alcool chiar şi în timp ce era la volan. Cu o alcoolemie de peste 1,50 la mie alcool în sânge, agresorul s-a dat în spectacol și l-a bătut pe poliţistul care l-a oprit în trafic. La spital a înjurat timp 20-30 de minute, ameninţându-l cu moartea pe poliţistul care a ”îndrăznit” sã-l opreascã, relatează vremeanouă.ro.

