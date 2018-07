Patru adolescenți au atacat cu ouă și cu făină o femeie cu dizabilități. FOTO

După atac, tinerii și-au făcut un selfie cu femeia astfel umilită.

Victima, în vârstă de 49 de ani, se odihnea pe o bancă din parc, când patru adolescenți de 15, respectiv 17 ani au aruncat cu făină și ouă în ea, după ce femeia i-ar fi apostrofat.

Police investigating an assault on a woman aged in her 40s on Friday in Bury St Edmunds on St Olaves Road have released four teenagers on bail. https://t.co/sfpd0eHGAL