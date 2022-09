Pățania șoferilor care și-au distrus mașinile, când o benzinărie a dat la pompă motorină în loc de benzină

După ce unul dintre ei a sesizat Protecția consumatorului, misterul s-a rezolvat. Depozitul de benzină al stației fusese umplut greșit cu motorină, iar în aceste condiții, la pompele de benzină a curs carburant diesel.

Stația de carburnați în care angajaţii au încurcat benzina cu motorina este amplasată pe un bulevard intens circulat din Baia Mare și zilnic de acolo alimentează zeci de șoferi.

Peste 24 de ore a durat până când cei responsabili să își dea seama de problemă. Între timp, mașinile pe benzină care au trecut pe la pompe au început să cedeze. La atelierele de reparații, mecanicii le-au spus șoferilor că au în rezervor motorină.

Șoferiță: „Când să plec, n-a mai mers. M-am uitat pe bon și am văzut că e benzină. Am alimentat corect, dar după am constatat că era diesel.”

Șofer: „Am vrut să pornesc și n-a mai pornit. Toate au fost OK până am venit aici și am alimentat.”

Ionela Cozma, Poliția Maramureș: „Situația a afectat și trei autospeciale din cadrul Inspectoratului de Poliție a Județului Maramureș.”

Cum s-a produs greșeala

Cel mai probabil, necazul șoferilor a fost provocat de o greșeală care a fost făcută în momentul în care au fost alimentate depozitele stației.

Autocisterna care făcea aprovizionarea cu motorină a fost descărcată greșit în rezervorul de benzină.

OMV Petrom - proprietarul stației - a început o investigație ca să găsească vinovatul.

Într-un răspuns pentru Știrile PRO TV, compania a transmis că:

OMV Petrom: „Am oprit imediat de la comercializare produsul respectiv din stația din Baia Mare și am demarat o procedură de investigație. Recomandăm clienților care au întâmpinat probleme și au fost la service să contacteze reprezentanţii stației. Aceștia vor răspunde solicitărilor în conformitate cu procedurile interne pentru rezolvarea situației.”

Situația este și în atenția Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Maramureș.

Dacian Manoliu, comisar șef adjunct CJPC Maramureș: „Așteptăm să ne parvină reclamațiile de la consumatori. Până la această oră s-au înregistrat o reclamație și 5 apeluri telefonice.”

Numărul șoferilor afectați ar fi însă mult mai mare. În altelierele de reparații auto, oamenii au plătit câteva sute de lei ca să le fie golit rezervorul și să le fie curățate injectoarele și pompa de benzină.

Florin Șimonca, tehnician auto: “În primul rând apare fumul în exces, al doilea fiind puterea scăzută a motorului.”

În situații mult mai grave se ajunge când se alimentează cu benzină mașinile cu motoare diesel.

În Alba, un autoturism a luat foc la scurt timp după ce șoferul, de această dată, a încurcat într-o stație de carburant furtunul de la pompă și a pus în rezervorul de motorină... benzină.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , Dată publicare: 14-09-2022 18:25