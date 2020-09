Părinţii unor copii din Bistrița Năsăud refuză să îi mai trimită la cursuri, după comasarea şcolii

Părinţii a 46 de copii din satele Suplai şi Aluniş, aparţinând de comuna bistriţeană Zagra, situată la poalele Munţilor Ţibleş, refuză să îi trimită la cursuri după ce şcolile din aceste două localităţi s-au închis.

Preşcolarii şi elevii au fost informaţi că trebuie să facă naveta până în alte două localităţi.

Primarul comunei Zagra, Dumitru Buşcoiu, a declarat marţi că părinţii au fost informaţi încă de la începutul anului despre decizia comasării şcolilor, dar că cei mici nu au fost lăsaţi la şcoală nici în prima zi, nici în cea de-a doua.

"Părinţii ştiau, dar li s-a spus că s-ar putea rezolva, şi ei au trăit cu speranţa asta. Acum, nu e de vină nimeni decât primarul şi directorul şcolii - aşa susţin unii, pentru că, atunci când s-au dus la Inspectorat, li s-a spus că de aici pleacă. Dar nu pleacă de la noi, tot ce ne-a stat în putinţă am făcut. Noi nu facem normări, normarea se face de către Inspectorat; ei au făcut, ei au desfiinţat. Părinţii nu vor să înţeleagă şi nu îi interesează altceva, după câte văd eu, decât să rămână şcoala acolo", a spus primarul.

Potrivit edilului, numărul total al elevilor şi preşcolarilor care nu au început cursurile este de 46: în satul Aluniş sunt şase copii de grădiniţă şi zece copii în clasele I-III, iar în satul Suplai sunt 30 de copii în clasele V-VIII.

”Toate condițiile le au”

Dumitru Buşcoiu a evocat greutăţile întâmpinate în special de părinţii copiilor din Aluniş, unde spune că şcoala are toate condiţiile pentru a-i primi pe cei mici, care oricum au de parcurs distanţe de până la doi kilometri pe jos pentru a ajunge în centrul satului.

"Satul Aluniş este la 9 kilometri de Zagra, de centrul de comună. Dacă sunt 40 de familii pe loc drept, unde e satul, restul toate familiile sunt unele la un kilometru, altele la o jumătate de kilometru, altele la doi kilometri şi trebuie să vină copilul ăla de patru ani sau de şase ani până în centrul satului, ca să îl ia microbuzul, face o oră să vină părintele cu el. Şcoala din Aluniş e în condiţii bune, de vreo doi ani am făcut renovări, au condiţii - căldură, apă. Am băgat toaleta înăuntru, că a fost la distanţă de un metru de şcoală, dar am băgat-o înăuntru. Toate condiţiile le au", a explicat primarul.

Având în vedere situaţia creată, marţi s-au deplasat la Suplai, pentru a sta de vorbă cu părinţii, subprefectul de Bistriţa-Năsăud, Eugen Curteanu, şi şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Mihai Mureşan.

Fostul inspector şcolar general, Camelia Tabără, declara, pe 30 ianuarie, când a anunţat reţeaua şcolară pentru 2020-2021, că, în cazul şcolii din Zagra, care a propus să funcţioneze cu trei structuri, toate cu predare simultană, nu s-a aprobat această formulă pentru că s-a înregistrat o depăşire a bugetului cu 40%, iar rezultatele şcolare nu erau încurajatoare.

Tot atunci, Camelia Tabără a anunţat că, la nivel judeţean, s-a decis reducerea cu peste 30 a numărului de clase propuse de către unităţile de învăţământ pentru anul şcolar care tocmai a început, ca urmare a scăderii populaţiei şcolare şi a necesităţii de a respecta bugetul alocat.