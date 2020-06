Parcurile și terasele, pline în București. ”La mare, e prea scump”

Nu pentru toți drumurile au dus la mare ori la munte în această minivacanță. De pildă, Capitala a vibrat aseară ca în vremurile bune. Parcurile au fost pline, la fel și terasele.

Cei care au rămas acasă au încercat să își astâmpere dorul de ducă așa cum au știut mai bine, cu o plimbare pe lac ori cu o ieșire în Centrul Vechi.

Dans în Parcul Cișmigiu

Antonio și prietenii lui au transformat o alee din Parcul Cișmigiu în scenă. Iar trecătorii au fost spectatori.

Antonio, dansator: "Suntem o trupă formată de aproximativ un an. Activăm în modul de viață hip-hop. Acum am profitat de ocazie și am ieșit să ne distrăm. Noi nu suntem toată lumea, o să mergem și la mare."

Nici Andrei nu s-a plictisit, cu toate că a rămas în București în această mini-vacantă de Rusalii. Aseară, de pildă, l-am găsit în timp ce se relaxa în hamac după o plimbare cu trotineta.

Andrei: "Ne-am luat acest hamac și am zis să venim în Cișmigiu, mi se pare foarte frumos, cu lacul lângă noi, cu iarba verde, cu atmosfera plăcută, suntem cu trotineta, cu bicicleta. Unde era să petrecem o seară mai frumoasă ca asta? La mare, cu preturile care sunt în țara noastră în niciun caz."

Alții au ales să își aline dorul de mare cu o plimbare cu barca pe lac, sub clar de lună.

"Am ieșit la o plimbare că e răcoare afară. Am văzut că mulți prieteni s-au dus la mare, am zis să rămân în București că am examene săptămâna asta."

Forfotă în Centrul Vechi

Forfota a fost și pe străduțele din Centrul Vechi al Capitalei.

Tânăr: "În centru, la o terasă, mâncăm ceva"

Soț și soție: "Am avut puțin timp liber, au adormit copiii și am hotărât să ieșim puțin în oraș. Vacanta de Rusalii a noastră, mini, adică mini două ore așa pentru că avem doi bebeluși de nouă luni."

Următoarea sărbătoare legală din acest an, când angajații ar trebui să se bucure de o zi libera, este pe 15 august, dar va fi într-o sâmbătă.