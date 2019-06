Papa va vizita biserica unde statuia Fecioarei Maria ar fi vindecat sute de oameni

Papa Francisc va ajunge sâmbătă la Şumuleu, un mic cartier din Miercurea Ciuc. Locul are o importanţă religioasă aparte. Aici se află Bazilica Sfânta Maria, unde există o statuie a Sfintei Fecioare despre care credincioşii spun că este făcătoare de minuni.

Sanctuarul din Şumuleu Ciuc a fost construit de preoţii franciscani în Evul Mediu dar a fost distrus de mai multe ori în timpul războaielor. Clădirea actuală a fost reconstruita la începutul anilor 1800 şi de atunci pelerini din toată lumea îi calca zilnic pragul.

Locul adăposteşte cea mai mai cunoscută statuie a Fecioarei Maria din Bazinul Carpatic. Lucrarea - făcută din lemn de tei - are 2, 27 metri. Fecioara poarta în jurul capului o coroană formată din stele iar sub picioare are globul pământesc şi o semilună.

Sculptură a fost analizată recent cu raze UV iar analizele au arătat că nu a fost făcută dintr-un singur lemn, ci din mai multe părţi îmbinate. La sfârşitul secolului XVIII, Batthyány Ignác, episcop de Albă Iulia, a declarat statuia ca fiind făcătoare de minuni.

Dovada că statuia Fecioarei Maria de la Şumuleu Ciuc, este una făcătoare de minuni, sta scrisă chiar aici pe pereţii care înconjoară altarul. Vedem sute de plăcute pe care oamenii care spun că au fost vindecaţi după ce au atins statuia le-au adus în semn de recunoştinţă. Şi-au trecut numele, dată şi un gând de mulţumire.

Statuia a supravieţuit şi unui incendiu, în octombrie 1661. Originea statuii este necunoscută. Cel mai probabil a fost făcută în jurul anului 1500, într-un atelier transilvănean. Ultima oară a fost scoasă din biserica în timpul celui de-al doilea război mondial - când a fost dusă la biserică franciscană din Cluj-Napoca, pentru a fi protejată.

Acum este prima oară când se întâmplă pe timp de pace să iasă din biserica - iar papa va depune la picioarele ei un trandafir de argint - poleit cu aur de 24 de carate - unul dintre cele mai vechi şi nobile daruri pe care un papă îl face marilor sanctuare ale lumii.

Mănăstirea care adăposteşte statuia făcătoare de minuni aparţine franciscanilor observanti - veniţi la Şumuleu Ciuc în prima jumătate a secolului XV.

Laszlo Matyas Tarsja, frate franciscan: "Să fiu franciscan este o chemare a vieţii...să pot ajuta oameni care doresc din suflet să se întâlnească cu Dumnezeu şi să pot întinde o mână celor care au nevoie de ajutor. "

Biserica franciscană din Sumuleu Ciuc atrage în fiecare an sute de mii de oameni. Cei mai mulţi vin aici cu ocazia pelerinajului de Rusaliile Romano-Catolice.

