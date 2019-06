Orădenii au "luat cu asalt" centrul orașului în căutarea clădirilor Art Nouveau

A fost o zi de vânătoare duminică, la Oradea. Echipe formate din părinți și copii au cutreierat centrul istoric al orașului în căutare de frumuseți arhitecturale.

Vânătoarea de detalii a însemnat, în primul rând, o invitație pentru toți să își cunoască orașul și clădirile.

Oradea este municipiul cu cele mai multe construcții în stil art-nouveau din România, iar "vânătoarea" a fost organizată cu prilejul Zilei Internaționale Art Nouveau.

Întâlnirea vânătorilor de detalii s-a dat în Piaţa 1 Decembrie din Oradea. Fiecare echipă, constituită dintr-un adult şi un copil, a primit o hartă şi mai multe cartoane cu detalii ale unor clădiri de patrimoniu din zona centrală a oraşului.

Reporter: Pentru ce-ai venit aici?

Copil: Ca să găsesc detalii, ca şi vânătorii.

Reporter: Îţi place să te plimbi prin oraş?



Copil: Da.



Reporter: Clădirile-ţi plac?



Copil: Aşa şi-aşa.

La scurt timp după ce s-au întâlnit, echipele au pornit în căutarea detaliilor. Echipa câştigătoare a ajuns înapoi la baza după mai puţin de o jumătate de oră.

Dan, câştigătorul concursului: Am mers repede, dar după aceea am obosit şi, după aceea, tot am alergat repede-repede, până am ajuns aicea.



Reporter: Bravo, Dane, felicitări. Tata s-a putut ţine după tine?



Dan: Mmm, puţin.

Tatăl câştigătorului: "Participăm deja de-al doilea an, îmi place mult concursul ăsta, anul trecut a fost pe locul patru iar anul ăsta pe-ntâi."

Cei care obişnuiesc să facă plimbări prin oraş, fie pe jos, fie cu bicicleta, au fost avantajaţi.

Câştigaţi au fost toţi cei care au participat la "vânătoare" şi au învăţat să preţuiască frumuseţile oraşului în care trăiesc.

Arh. Adela Lile - organizator: Scopul concursului "Vânătoarea de detalii" este acela că copiii să poată să se bucure, împreună cu părinţii lor, de patrimoniul art-nouveau din Oradea şi să descopere bijuteriile arhitecturale ale oraşului. Faţă de anul trecut, s-a dublat numărul de participanţi.

Luni este celebrata Ziua Internaţională Art-Nouveau.

