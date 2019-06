Hornul unei clădiri din centrul Aradului s-a prăbuşit şi a distrus o maşină parcată în zonă

Trecerea timpului, dar şi vremea şi-au pus amprenta pe clădirile istorice din centrul Aradului. Hornul unei clădiri, care este şi hotel, s-a dărmat, a căzut pe trotuar, dar şi pe o maşină parcată.

Din fericire, şoferul maşinii a scăpat doar cu o sperietură. Pompierii sositi la faţa locului au intervenit cu o automacara pentru a curăţa zona.

Hornul hotelului s-a prăbuşit de la aproximativ 20 de metri într-o zonă intens circulată.

Un şofer a scăpat ca prin minune, după ce mai multe bucăţi de cărămidă i-au căzut pe maşină. Omul se urcase la volan cu câteva secunde înainte

Adrian Breznicu, şoferul maşinii: "Am auzit o bubuitură pe capota, am văzut că s-a spart parbrizul, mi-am dat seama că a căzut ceva. Am coborât şi atunci am văzut că maşina e varză de la cărămizi".

Pompierii au sosit la faţa locului cu o autoscară, iar circulaţia în zona a fost restricţionată.

Citește și O turistă germană şi două fetiţe au murit în Egipt după prăbușirea unei clădiri

În centrul Aradului sunt zeci de clădiri istorice vechi de peste o sută de ani, iar la fiecare ploaie sau rafale de vânt, bucăţi de tencuială cad pe trotuare .