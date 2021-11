Omorât de un vecin în fața porții, în Dâmbovița. Ucigașul este căutat de polițiști

Un bărbat de 60 de ani a fost găsit luni seară într-o baltă de sânge, fără suflare, în judeţul Dâmboviţa.

Suspect de crimă este un vecin, în vârstă de 20 de ani. Tânărul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă în timp ce fugea din gospodăria victimei. Acum este căutat de zeci de polițiști.

Crima a avut loc într-o gospodărie din satul Răţoaia. Victima este un bărbat de 60 de ani, necăsătorit şi fără copii. Locuia singur şi se ocupa cu creşterea animalelor. Un vecin care se întorcea cu maşina către casă l-a zărit prăbuşit în faţa porţii.

Claudiu Matei, martor: „Am trecut cu maşina, am încetinit, am observat că e inconştient. Nu mişca, nu nimic...

- Aţi sunat la 112?

- În secunda doi am sunat la 112. Poliţia a verificat camerele, se vede o siluetă care părăseşte locul respectiv şi fuge, fuge în faţă.”

Marius Buga, corespondent PROTV: „Zona a fost împânzită de poliţişti criminalişti. Aceştia strâng probe de la faţa locului şi încearcă să dea de urma suspectului cât mai repede.”

Localnicii îl bănuiesc de crimă pe un tânăr de 20 de ani, care locuieşte la aproximativ un kilometru de casa victimei. Între cei doi ar fi avut loc o ceartă, zilele trecute.

Vecinul victimei: „E cineva cu care s-a certat acum câteva zile. Nu avea bani, nu îl ştia nimeni cu bani, avea o pensie amărâtă. De aici din sat, 19 - 20 de ani”

Vecinii au rămas uluiţi când au aflat despre nenorocire, mai cu seamă pentru că n-au auzit ţipete sau zgomote care să îi alarmeze.

Vecină: „Nu am auzit nimic, nimic, absolut nimic. Nu e bine ce a făcut, i-aş da închisoare pe viaţă.”

Vecin: „M-a sunat un prieten că la mama la poartă a murit vecinul”

Poliţiştii l-au identificat pe suspect şi continuă să îl caute pentru a-l aduce la audieri. Dacă va fi găsit vinovat pentru omor, riscă până la 20 de ani în spatele gratiilor.