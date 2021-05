Oferte pentru familiile cu copii, pe litoral, în scurta vacanță de 1 Iunie. Ce spun turiștii

Pe litoral, se anunță un weekend plin, indiferent de vreme, pentru că se apropie ziua celor mici.

Hotelurile au oferte pentru familiile cu copii, în scurta vacanță de 1 Iunie. Bălăceala este asigurată în piscine, pentru că apa mării are doar 15 grade.

O familie din Bucureşti se bucură că a prins vreme bună pe litoral.

Tiberiu Bogdan: „Contrar cele spuse la meteo, vremea este frumoasă şi ne bucurăm de zilele acestea minunate. Pentru ei, ca în fiecare an este o surpriză şi de abia aşteptau reîntâlnirea cu marea. Ne-am cazat unde tragem de fiecare dată când venim la mare şi într-adevăr ne-a făcut super ofertă”.

Turistă: „Ne am pornit aseară din Timişoara pe la 10:30, azi dimineaţă la 8 am ajuns aici şi am venit direct pe plajă”.

Reporter: „Ceva surprize de 1 Iunie?”

Turistă: „Păi cred că vedem, depinde cât de cuminţi sunt pe la mare”.

Pentru a atrage cât mai mulţi turişti, hotelierii au luat în calcul şi sărbătoarea copiilor. Ofertele includ diverse gratuiţi pentru cei mici, dar şi un program de divertisment.

Adriana Manciu, administrator de hotel: „Cazarea este gratuită pentru copiii până în 12 ani, micul dejun este inclus de asemenea. Şi avem acces la parcul nostru de distracţie din Neptun”.

La un hotel din Mamaia, o noapte de cazare pentru doi adulţi şi un copil costă 240 lei. Ca ofertă specială, pentru această sumă turiştii primesc şi masa în regim all inclusive. Iar de 1 Iunie, copiii vor fi în centrul atenţiei”.

Loredana Gîrtone, manager de hotel: „Vor avea parte de multe surprize, vom avea echipa de animaţie, o să facem un atelier de pictură şi de creaţie pentru ei, vor fi intamplinati dimineaţă cu dulciuri”.

Piscina rămâne însă atracţia numărul unu.

Turist: „Am zis să ieşim un pic din Bucureşti, că e criminal”.

Reporter: „Le-aţi făcut o surpriză copiilor, că e şi 1 Iunie?”

Turist: „Evident! A trebuit să-i scoatem puţin undeva. La mare, când văd apa, e OK pentru ei, bălăceală. Deja cel mare e în piscină şi nu-l mai scotem până la masă”.

Dacă alegeţi sudul litoralului, tarifele sunt şi mai mici. La un hotel de 4 stele cu mic dejun inclus, o noapte de cazare ajunge la 160 lei.