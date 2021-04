O tânără din Vaslui a plănuit asasinarea soțului ca să poată să îi vândă casa

Întâmplare şocantă în judeţul Vaslui. O tânără a fost reţinută de poliţişti, fiind bănuită că, în complicitate cu mama ei, ar fi pus la cale asasinarea soţului.

Cele două i-au oferit 5.000 unei rude, ca să-l ademenească pe bărbat într-o pădure şi să-l omoare. Totul pentru că suspectele voiau să vândă doua case, însă omul le încurca planurile. În cele din urmă, însă, individul plătit s-a dus la Poliţie, iar femeile au ajuns după gratii.

Tânăra suspectată că a plănuit crima are 28 de ani. E căsătorită de 12 ani cu bărbatul cu care are trei copii și locuiesc în casa bărbatului. În aceeaşi curte, el a construit o locuinţă şi pentru soacra sa, dar actele sunt tot pe numele lui.

Procurorii spun că mama şi fiica s-au gândit să vândă construcţiile, pentru că tânăra să ia apoi banii şi să se mute cu mama ei în alt judeţ, la nişte rude.

Aseară, femeia a încercat să îl facă pe bărbat să plece din casă, cu o rudă pe care o plătise ca să săvârşească omorul.

Soț: „A spus că a venit Costel, finul, să îşi ia rămas bun că pleacă în Spania. Eu nu mi-am dat seama că ea cu mama ei au vorbit cu băiatul ăla să mă omoare. Mama sa şi ea au dat o sumă de bani că să mă omoare.”

Bărbatul tocmit se dusese însă la Poliţie, de cum a auzit ce îi propuneau femeile să facă. Un anchetator l-a însoţit miercuri seară în curtea suspectelor, pentru flagrant. Imediat, mama şi fiica au fost reţinute.

Mama bărbatului: „A plătit un băiat de la Silişte să îl omoare. Bine că nu s-a pus cu ele. Mulţumim lui Dumnezeu că nu a primit banii. Nu ne-am aşteptat, dar dacă ei nu se înțelegeau. Ea nu îl iubea, nu îl spăla, nu o bătea, se mai certau de la babă. Baba se bagă în casa lor.”

Soț: „Am avut o viață cu ea, cât de cât. Eu am ţinut la ea. Am iubit-o. Am două fete şi un băiat. A fost iubire. Nu îmi dau cu seamă, nu am ştiut nimic.”

Alice Ruja, procuror: "Cele două femei locuiau în aceeași curte, imobile diferite, ambele aparţinând soţului, motiv pentru care ele s-au gândit să îl omoare ca să poate intra în posesia imobilelor şi să le vândă. Au contactat o rudă, cu antecedente penale, căreia i-a propus să-l ucidă pe soţ contra sumei de 5.000 de lei. A insistat vreo trei zile la martor să comită fapta, sau să găsească pe altcineva care să facă acest lucru, iar martorul văzându-le insistente a mers la poliţie şi a anunţat ce s-a întâmplat."

Tânăra şi mama ei, o femeie de 72 de ani, sunt cercetate penal şi dacă se vor dovedi vinovate, riscă închisoarea.