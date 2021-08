O tânără a ajuns la închisoare după ce l-a ucis pe bărbatul care o violase în propria casă. Îl adăpostise peste noapte

O tânără de 21 de ani a ajuns la închisoare după ce l-a ucis pe bărbatul fără adăpost care o violase. Femeia îi oferise adăpost în casa ei, iar arestarea ei a provocat un val de nemulțumire în Mexic.

Tânăra a fost atacată în propria-i casă, în luna mai de către un bărbat fără adăpost pe care îl găzduise, ca să facă o faptă buna. Roxana Ruiz Santiago susține că a fost agresată sexual, și s-a apărat lovindu-l pe individ în față, până i-a dat sângele. Apoi l-a strâns de gât cu un șal, până nu a mai mișcat, relatează cotidianul The Sun.

Ulterior, a înfășurat cadavrul bărbatului într-o pungă de plastic și l-a aruncat pe stradă, într-o zonă izolată a orașului, au stabilit polițiștii. A fost surprinsă de un vecin, care a chemat poliția.

Mamă a unui băiețel de patru ani, Roxana a mărturisit public că a intrat în panică și a acționat în legitimă apărare.

„Singura mea crimă a fost să mă apăr de bărbatul care m-a violat. Am simțit frică, teroare, nu am vrut să mai rănească pe nimeni altcineva. Nu știam ce să fac, eram șocată. El mă scandalizase, îmi distrusese demnitatea, mă simțeam umilită, rănită. Știu că voi condamnată pentru că m-am apărat, pentru că mi-am apărat demnitatea de femeie și am pedepsit atacatorul” a spus ea.

Grupurile feministe au condamnat arestarea femeii și au cerut eliberarea ei imediată. Ea este deținută în prezent în închisoarea Neza-Bordo din Mexic, iar rudele ei nu și-au putut permite să plătească transportul pentru a o vizita, relatează sursa citată.

Femeile sunt discriminate în Mexic, susține Monica, membră a unui grup civic. „Trăim într-o cultură în care suntem tratate ca niște obiecte în beneficiul bărbaților, autoritățile din Mexic nu fac suficient pentru a ne proteja. Nu există garanții în justiție pentru femei, suntem plimbate dintr-un loc în altul când suntem anchetate la Procuratură” a declarat aceasta.