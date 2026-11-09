O localnică din Pecica a publicat, pe reţelele sociale, un răspuns scris primit de la primărie cu privire la drona deţinută de cinci ani de administraţia locală, iar mulţi localnici au reacţionat critic privind această achiziţie, potrivit Agerpres.

Explicația edilului

În răspunsul oferit de primărie femeii se arată că achiziţia s-a făcut la 27.10.2021, cu bani din bugetul local.

"Aceasta a fost achiziţionată pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei Locale în vederea depistării şi sancţionării persoanelor care abandonează deşeuri pe domeniul public de pe raza UAT Pecica şi a persoanelor care încalcă prevederile legale privind executarea unor lucrări de construcţii fără a deţine autorizaţie de construire. Menţionăm faptul că drona nu a fost utilizată astfel încât nu avem personal care utilizează drone", se arată în răspuns.

În numeroasele comentarii apărute la postare, localnicii critică modul în care au fost cheltuiţi cei 3.999,59 lei, cât a costat aparatul de zbor la acel moment, în timp ce unii s-au arătat nemulţumiţi de perspectiva de a le fi survolate curţile sau proprietăţile.

Primarul oraşului, Petru Antal, a declarat luni că după cumpărarea dronei s-a încercat angajarea unei persoane care să o opereze, însă nu a găsit pe nimeni în zonă.

"Nu am abandonat ideea, însă nu am găsit un operator de drone pe care să îl angajăm. Credem că ar fi benefic pentru oraş să putem depista deşeurile aruncate în zone ascunse ochiului, cum ar fi pe anumite proprietăţi îngrădite sau în păduri. Sigur, există reacţii din partea unora care se tem că vom depista construcţiile ilegale şi astfel ar putea plăti impozite mai mari", a declarat edilul.

Primarul spune că, deşi drona nu a fost utilizată în aceşti ani, este perfect funcţională şi va fi folosită imediat ce se va găsi o persoană competentă să o opereze, amintind că există reglementări legale privind folosirea acestor dispozitive.