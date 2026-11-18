Ei cer ca elevul care s-a fotografiat în clasă cu un cuţit în mână să urmeze cursuri online, scrie news.ro.

Elevii afirmă că nu vor să mai fie colegi cu băiatul care s-a fotografiat cu un cuţit în mână în sala de clasă şi vor boicota cursurile până când familia acestuia va decide să-l retragă ori autorităţile vor găsi o soluţie.

Inspectoratul Şcolar susţine că măsurile suplimentare de supraveghere, inclusiv audio-video, şi consilierea ar putea contribui la creşterea siguranţei tuturor copiilor. Însă elevii şi părinţii care au iniţiat acţiunea de protest spun că acestea ar fi fost binevenite în urmă cu doi ani, când au început problemele grave la clasa lor, provocate de acelaşi băiat, şi astfel nu s-ar fi ajuns aici.

Miercuri, pentru a treia dimineaţă, elevii au venit la şcoală şi au stat în curte împreună cu părinţii.

Atât părinţii, cât şi elevii au fost vehemenţi şi au cerut transferul în online al băiatului, întrucât colegii lui refuză să mai participe la cursuri împreună cu el, deoarece se tem pentru siguranţa lor.

Conducerea şcolii a precizat că, împreună cu ISJ, a cerut şi ajutorul Ministerului Educaţiei în rezolvarea problemei.