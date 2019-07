O nouă performanță pentru Alex Găvan. Ce obiectiv și-a propus alpinistul român

Alpinistul Alex Găvan a reuşit să atingă al şaptelea vârf de peste 8000 de metri fără oxigen suplimentar.

Este vorba despre un vârf din Pakistan, cucerit la a patra încercare. Iar aventura lui nu se încheie aici.

Spune că este abia la jumătatea "proiectului". Pentru că și-a propus să fie primul român care ajunge pe toate cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri altitudine din lume.

Alpinistul Alex Găvan, fără a folosi oxigen suplimentar, a atins vârful Gasherbrum 2, aflat la 8035 de metri altitudine, joi la ora 12.00, ora României. Ascensiunea finală a durat 17 ore.

Alex Găvan: "A fost un efort absolut extenuant, dar, în final, totul a fost încununat de succes. Aproximativ cu o oră şi ceva înainte de a atinge vârful în sfârşit am ştiut că nu va mai exista nimic între mine şi vârf şi practic în momentul în care am atins vârful, totul era concentrat pe supravieţuire. Nu am avut timp să mă gândesc la prea multe lucruri. Pot să spun că emoţiile, de fapt, m-au copleşit."

A fost a patra încercare a lui de a cuceri acest vârf. Şi spune că a pornit la drum fiind inspirat de Mihai Galliani Cioroianu, primul alpinist român care a ajuns acolo, urmat de Marius Gane.

Alex Găvan: "Am petrecut practic pe pantele abrupte ale acestui munte mai bine de şapte luni de zile şi în sfârşit, acum câteva zile, am reuşit să urc pe acest vârf himalayan. De data asta condiţiile cele mai bune pe care le-am întâlnit dintre toate celelalte încercări şi nu în ultimul rând echipa din care am făcut parte cred că m-a ajutat foarte mult."

Şi mărturiseşte că nu se opreşte aici. Aventura continuă, iar țelurile sunt înalte.

Alex Găvan: "Sunt în momentul de faţă la jumătatea proiectului meu de a fi primul român care urcă toate cele 14 vârfuri de peste 8000 de metri din lume, proiect care până acum a mai fost reuşit doar de către 17 alpinişti în toată lumea. Intenţionez să urc tot fără oxigen."

În drumul spre vârful din Pakistan a fost însoţit de doi alpinişti cu experienţă, însă doar el a atins vârful. Camarazii lui au renunţat pe traseu.

