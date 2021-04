O femeie din Neamț a murit carbonizată, în propria locuință. Cum a reușit să scape soțul ei

Sfârșit tragic în județul Neamț, după ce o femeie de 59 de ani a murit carbonizată în propria locuință, care a luat foc.

Soțul femeii, în vârstă de 65 de ani, care se poate mişca doar într-un scaun cu rotile, tocmai ieşise în curtea casei.

El a strigat după ajutor, dar vecinii nu s-au putut apropia de casă, din cauza flăcărilor mistuitoare.

Pompierii au fost cei care au recuperat trupul fără viață al victimei din ruinele fumegânde.

Incendiul a avut loc în comuna Girov, din Neamț. Bărbatul a ieșit afară să aducă lemne pentru foc și, în doar câteva minute, casa a început să ardă, cel mai probabil de la o țigară uitată aprinsă de soţia lui.

Soțul victimei: „A luat foc. A scapăt țigara jos, cred.”

Reporter: „Cum de nu ați apucat să ieșiți amândoi?”

Soțul victimei: „Am adus o tură de lemne și ea era cu țigara. Eu eram afară să iau lemne și am văzut că iese fum la tablă.”

Reporter: „Cât de repede s-a petrecut totul?”

Soțul victimei: „Două minute, nici două minute cât m-am dus.”

Omul a strigat disperat după ajutor, însă nimeni nu a putut interveni. Vecinii au vrut să sară în ajutor, dar vâlvătaia s-a extins foarte repede și, în scurt timp, întreaga locuință a început să ardă că o torță. Din păcate, femeia era imobilizată la pat.

Reporter: „Ardea tare?”

Vecină: „Da, de 10 metri era flacăra și nu se putea băga nimeni să o scoată.”

Reporter: „Se știa că e înăuntru?”

Vecină: „Se știa că ea nu se putea mișca.”

Vecină: „Am văzut fumul și am venit și ardea înăuntru și nu au putut să o scoată până nu au dat apă multă, ca să stingă, să o poată scoate pe ea. Nu se putea mișca. Avea un picior putred. Era bolnavă de picioare. N-a avut cine s-o scoată.”

Când au ajuns pompierii, flăcările cuprinseseră deja întreaga casă. Au intervenit rapid, dar nu au mai putut să o salveze pe biata femeie, ci doar să îi recupereze trupul carbonizat.

Cristian Hogea, ISU Neamţ: „La fața locului am constatat că incendiul se manifesta violent la întreaga casă atât la interior, cât și la acoperiș, iar o persoană cu probleme locomotorii se afla într-una dintre camere. Am reușit să lichidăm incendiul, însă din păcate nu am putut face nimic pentru persoana respectivă.”

Soțul victimei a asistat neajutorat din scaunul cu rotile la întreaga intervenție. Acum, bărbatul a rămas fără adăpost, dar primarul spune că îl va ajuta să îi construiască măcar o cameră, unde să poată să locuiască pe viitor.