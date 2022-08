O femeie din Arad a trecut prin clipe teribile după ce a fost împinsă în fața mașinilor de o persoană cu probleme psihice

Femeia a apucat să o fotografieze pe agresoare din spate și a postat povestea pe internet. Polițiștii s-au autosesizat, iar bolnava a fost internată la psihiatrie.

Femeia aștepta la semafor, în zona centrală a Aradului şi voia să traverseze când a fost împinsă din spate, spre mașinile care circulau pe șosea.

Teodora Edu, victima: ”Eram în acest loc şi fără să mă aştept a venit o doamnă din spate şi m-a îmbrâncit ca noroc că nu eram în gura trecerii să mă duc în drum m-am dus doi paşi lateral şi m-am dezechilibrat. am crezut că cineva face o glumă proastă că mă împinge şi mă trage înapoi, dar nu a fost aşa”.

Deși mai multe persoane erau pe stradă, nimeni nu a intervenit, așa că agresoarea a dispărut de acolo. Victima a apucat să îi facă două fotografii, pe care le-au văzut și polițiștii.

Livia Pescar purtător de cuvânt IPJ Arad: ”Poliţiştii municipiului Arad s-au sesizat din oficiu şi au identificat persoana implicată ca fiind o femeie de 39 de ani fără adăpost cunoscută cu afecţiuni psihice şi au luat față de aceasta măsura internări la secţia de psihiatrie a spitalului judeţean Arad”.

Se pare că agresoarea nu e la prima ispravă de acest gen.

Teodora Edu, victima: ”Am mai văzut-o pe stradă nu am avut tangenţă cu ea şi din postarea mea pe Facebook am înţeles că s-a mai legat şi de alţi oameni a mai avut acelaşi tip de comportament şi cu alţi oameni”.

Femeia nu are familie și probabil va ajunge din nou pe străzi, după perioada de spitalizare.

Incidentul, foarte grav, amintește de crima de la Metroul din capitală, care a avut loc în urmă cu 5 ani. Atunci o tânără de pe peron a fost împinsă pe șine de o femeie. A încercat să iasă de acolo, dar a fost lovită din nou de agresoare, și în cele din urmă a fost accidentată mortal de metroul care se apropia.

Magdalena Șerban încercase, ceva mai devreme, să împingă, exact în același mod, o altă tânără, care, fiind sportiva, a reuşit să se salveze. Agresoarea este acum după gratii, condamnată la închisoare pe viață.

