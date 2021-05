O femeie și doi copii mici au fost izbiți de o maşină pe o trecere de pietoni din Târgovişte

Patru oameni printre care o femeie cu doi copii mici au fost izbiți de o maşină pe o trecere de pietoni din Târgovişte!

Reacţia rapidă a unui bărbat secerat şi el de autoturism a făcut ca o fetiță de cinci ani să scape cu viață: a împins-o în ultima clipă din fața vehiculului. Şoferul implicat în accident susţine că ar fi avut verde la semafor şi din acest motiv... nu a oprit.

Accidentul s-a produs pe un bulevard aglomerat din Târgovişte, în faţa unui magazin. Femeia de 35 de ani, îşi ţinea de mâna fiica de 5 ani şi împingea căruciorul în care stătea băieţelul ei, de numai zece luni.

Adriana Tudose, mama celor doi copii: ”A dat peste noi, pur şi simplu nu s-a uitat. A lovit copiii, pe ea a luat-o pe parbriz şi băiatul, doar căruţul”.

Copila nu a fost lovită în plin pentru că alt pieton, aflat pe trecere, a avut o reacție salvatoare. Atins, la rândul lui, de vehicul, a făcut tot posibilul ca să o protejeze.

Ion Cosma, martor: ”M-a lovit, pur şi simplu m-a aruncat pe capotă, eu am fost primul, după care copilul, l-am împins mai în față. Absolut, dacă a trecut o mamă cu copii, cum poată să spună că a trecut el pe verde? Verde pentru pietoni”.

Şoferul, de 57 de ani, susţine că circula regulamentar.

Marian Feraru, şofer: ”Asta e, s-a întâmplat, nu am vrut eu, nu a fost vina mea, am oprit, dar am avut şi eu 40-50, era verde la mine. La mine era verde, aprins aici”.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest: nu consumase alcool.

Toţi cei patru pietoni implicaţi în accident sunt în afara pericolului. Femeia şi cei doi copii au fost preluaţi, totuşi, de echipajul de la ambulanţă şi duşi la spital, pentru investigaţii.