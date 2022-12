O femeie cu dizabilități din Prahova a murit într-un incendiu care i-a cuprins casa. Locuia împreună cu mai multe rude

O femeie de 30 de ani cu dizabilități din Prahova a pierit în incendiul care i-a cuprins casa. Locuia împreună cu mai multe rude, dar oamenii, speriați, s-au grăbit să iasă din clădirea care s-a aprins, și n-au mai putut s-o salveze.

Din fericire, au scos afară, la timp, un copil de cinci ani. Acum, în prag de sărbători, familia are nevoie de ajutor pentru a-și asigura un adăpost.

Vecinii au sărit în ajutorul familiei când au văzut fumul dens care ieșea din acoperiș.

Ion Dinu, vecin: „Era un copilaș acolo. Am deschis ușa și zic 'Băi, scoate copilul afară'! N-am știut că mai are încă o fată în aia. Pe urmă a început să iasă fum mai gros, mai gros și pe urmă flăcari. Nu, nu. A început flăcările, am început noi cu gălețile, dar nu s-a mai putut”.

Loredana Doicilă, vecină: „Mirosea a fum și eu am scos capul pe geam și am văzut flacăra și, în timpul ăla, ieșea doamna cu copilașul, mama victimei”.

Trei autospeciale de pompieri au fost trimise să stingă incendiul. Într-un final, militarii au găsit înăuntru trupul carbonizat al tinerei în vârstă de 30 de ani. Era bolnavă, spun rudele. Se deplasa cu mare dificultate și nu ieșea din casă deloc.

Cpt. Denis Tuleș, purtător de cuvânt al ISU Prahova: „Este vorba despre o femeie imobilizată la pat, din primele detalii. Putem spune că este cu probleme medicale. Ardea foarte violent în momentul în care am ajuns la locul intervenției cu trei autospeciale de stingere”.

Focul a distrus în întregime adăpostul familiei sărmane.

Maria Enache, vecină: „Au nevoie de ajutor. Cu ce putem, fiecare să îi ajutăm, poate Primăria, poate mai dă cineva”.

Cel mai probabil, spun pompierii, focul a pornit de la un cablu electric neizolat corespunzător.

