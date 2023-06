O femeie a rămas desfigurată după ce a atins una dintre cele mai „periculoase plante”. „Arăt ca un Teletubby”

Tina își plimba câinii când a atins planta uriașă, dar nu a dat importanță până a doua zi, când „nu se mai putea mișca” și avea mâna plină de bășici dureroase.

În urma incidentului din 2021, Tina a sunat panicată o prietenă, cerându-i să o ducă de urgență la spital, iar la sosire a afirmat că profesioniștii au crezut că cineva a turnat acid peste ea, scrie Daily Star.

Tina s-a uitat în oglindă la sosire și a spus că fața i s-a umflat atât de mult încât „arăta ca un Teletubby”, dar medicii au suspectat atunci doar o reacție alergică la ceva.

Cu toate acestea, după ce a fost transferată la spitalul din Birmingham, un consultant i-a spus că a intrat în contact cu planta foarte toxică - Crucea pământului -, care a fost supranumită „cea mai periculoasă plantă din Marea Britanie”.

Getty

Tina a fost spitalizată timp de o lună și a avut nevoie de două săptămâni pentru a învăța să meargă din nou, dar a trebuit să folosească un scuter electric de mobilitate timp de șase luni.

Încă mai trebuie să folosească un baston și nu-și poate folosi mâna dreaptă, toate acestea din cauza unei atingeri cu o plantă.

„M-am dus la culcare absolut bine. M-am trezit și nu mă puteam mișca fizic. Aveam dureri, nu groaznice, doar dureri enervante”, a declarat Tina.

„M-am uitat la mână, mi-a explodat și era roșu aprins. Arăta de parcă ar fi fost scufundată în acid. La spital m-au întrebat dacă cineva mi-a turnat acid pe mână. Degetele mi s-au umflat, a trebuit să-mi taie inelele, sunt umflate și astăzi. Nu m-am uitat în oglindă până la spital și partea dreaptă a feței mele s-a umflat atât de mult încât arătam ca un Teletubby. Plimbasem câinii cu o zi înainte, așa că cred că am intrat în contact cu ea acolo și apoi mi-am atins fața. Era plin de bășici. Aveam dureri foarte mari”, a mai spus femeia.

Ea a adăugat că a dezvoltat un cheag de sânge pe coloana vertebrală după ce corpul ei a reacționat atât de rău la contactul cu planta, făcând din mersul pe jos o experiență chinuitoare.

„Nu am fost foarte conștientă în primele câteva zile, îmi puneau cremă pe ea și se asigurau că nu mă doare și așteptau să vadă dacă mă simt mai bine. Am fost în spital mai bine de o lună. Nici astăzi nu-mi pot folosi mâna dreaptă. Am început să mă simt mai bine după aproximativ două săptămâni. M-am întors în locul în care bănuiesc că am intrat în contact cu planta și este încă acolo. Este înfricoșător să mă gândesc că sunt copii care se joacă afară și ar putea să o atingă”, a mai declarat Tina.

Crucea pământului este o plantă invazivă și potențial dăunătoare. Substanțele chimice din seva ei pot provoca fotodermatită sau fotosensibilitate, când pielea devine foarte sensibilă la lumina soarelui și poate suferi bășici, pigmentare și cicatrici de lungă durată.

Sursa: Daily Star Dată publicare: 14-06-2023 21:15