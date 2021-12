O femeie a fost mutilată, după ce și-a apărat copilul cu trupul. Fostul său soț i-a atacat pe amândoi cu un cater

O femeie de 35 de ani din Vaslui a fost atacată, bătută și înjunghiată de fostul soț, cu care este de trei ani în proces de divorț. Bărbatul a atacat-o pe femeie, dar și pe fiul acesteia, făcut cu actualul partener de viață.

Cei doi au împreună patru copii, de 15,14, 10 și 9 ani, copii aflați acum în plasament familial la bunica maternă. Femeia locuiește acum cu actualul partener cu care are un copil, în vârstă de un an și jumătate, conform Vremea Nouă.

Ea a intentat proces de divorț în 2019, iar în 2020 a obținut un ordin de restricție pentru 6 luni, pentru că bărbatul o amenința cu moartea pe ea și pe cei 4 copii.

Pe 11 decembrie, bărbatul și-a atacat fosta soție, cu caterul, femeia încercând să își protejeze copilul.

“Vineri, 10 decembrie, fostul soț s-a întâlnit la magazin cu actualul meu concubin, cu care am un bebe mic de un an și 3 luni. Concubinul meu s-a dus la 7.00 dimineață la magazin, că pleca la muncă, și fostul soț s-a dus spre el cu un cuțit, amenințând că ne omoară, pe mine și pe copii. Atunci concubinul meu nu s-a mai dus la muncă, a venit acasă, a sunat la 112 și a chemat poliția. Au venit polițiștii, i-au luat declarație concubinului, a făcut și reclamație pentru amenințări și cam atât. Sâmbătă, când să plece concubinul meu la muncă, Neculai îl aștepta chiar cu caterul cu care m-a tăiat pe mine în mână și l-a amenințat că ne omoară. Iar a sunat poliția la 112, au venit polițiștii și atât, el a plecat. A plecat și concubinul la muncă, iar în jur de 11.30 fata mea m-a sunat și-a zis disperată ‘Mamă, fugi de acasă că vine tata spre tine și te omoară!!’ Eu n-am putut să fug, am încuiat poarta, copilul meu era dezbrăcat și, când să-i pun o cămășuță pe el, atunci a sărit gardul Neculai și a intrat în casă, dărâmând ușa, pe care am încercat să o țin închisă, dar nu am putut, este mai puternic ca mine! Eu sunasem deja la 112, că l-am văzut când a sărit peste poartă. A rupt ușa, a intrat și mi-a dat o palmă, dar n-am căzut jos. A vrut să mă taie la burtă, zicând că mă omoară și pe mine și pe copil! Auzind asta, am reacționat neașteptat!”, a povestit femeia.