O fată de 16 ani, din Botoșani, a vrut să se sinucidă pentru că a fost violată de tatăl vitreg, iar mama nu o crede

Le-a spus anchetatorilor că tatăl vitreg ar fi încercat să o violeze de mai multe ori și că mama ei nu-i dă crezare. Așa că a urcat la ultimul etaj al unui centru comercial, de unde amenința că va sări. A fost oprită de o femeie, angajată a Poliței Locale.

Adolescenta de 16 ani ar fi stat mai bine de jumătate de oră pe balustrada unui centru comercial din Botoșani. Amenința că se sinucide, sătulă de chinurile îndurate acasă. Alertată de oamenii din preajmă, o politistă a reușit să se apropie de fată.

Maria Avătămăniței, polițist local: „M-am apropiat, am încercat să glumesc cu ea și apoi am prins-o în brațe și am tras-o jos. Era înghețată, speriată și plângea si imi spunea că de ce nu am lăsat-o. A zis că are niște probleme, mama ei nu o înțelege, tatăl vitreg ar încerca să o violeze, iar mama nu o crede”.

Între timp, polițista a sunat la 112.

Ioan Onuțu, director executiv Poliția Locală Botoșani: „A solicitat prezența unui echipaj medical și a unui echipaj din cadrul IPJ, pentru a continua cercetările”.

Fetița primește acum îngrijiri și consiliere psihologică în spital.

Ramona Guraliuc, şeful UPU-SMURD Botoşani: „Prezența mai multe internări la serviciul de psihiatrie, cu tulburări de comportament. A fost dirijată către un nou consult de specialitate și a fost reținută la spitalul de Pediatrie”.

Poliția a deschis o anchetă.

Comisar-șef de poliție Anca Silion, purtător de cuvânt IPJ Botoșani: „Ne-am sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. Urmează ca, în funcţie de rezultatele cercetărilor, să se dispună măsuri legale”.

Tatăl vitreg al copilei urmează să fie audiat joi.

Dată publicare: 12-01-2023 07:40